В РЭО рассказали о регионах — лидерах по внесению данных в систему учета отходов

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Эти регионы не только отправили данные своего уровня, но и максимально разместили данные региональных операторов, а также муниципалитетов своих регионов. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что ежемесячные отчеты по этим данным направляются в правительство. Он подчеркнул, что такая работа помогает создать общую картину о состоянии отрасли обращения с отходами, передает bel.ru.
Заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров сообщил, что за 18 месяцев работы в ФГИС УТКО зарегистрировались 9,8 тысячи пользователей. Они могут предлагать улучшения системы и сообщать о несоответствиях в данных. В настоящее время разрабатывается управленческий модуль для руководителей.
Для упрощения процесса внесения данных РЭО регулярно проводит селекторные совещания. Помимо этого, на сайте размещены видеоинструкции и ответы на часто задаваемые вопросы.
Регионы России обязаны вовремя вносить данные об источниках образования и местах накопления отходов, а также о предприятиях по обращению с отходами в соответствии с приказом Минприроды № 919 от 26.12.2022 г.