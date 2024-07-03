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В РЭО рассказали о регионах — лидерах по внесению данных в систему учета отходов

В РЭО рассказали о регионах — лидерах по внесению данных в систему учета отходов

3 июля 2024, 12:16
Фото: 1MI
Калининградская, Новосибирская и Оренбургская области заняли лидирующие позиции среди регионов по внесению данных в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Об этом сообщил Российский экологический оператор (РЭО).

Эти регионы не только отправили данные своего уровня, но и максимально разместили данные региональных операторов, а также муниципалитетов своих регионов. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что ежемесячные отчеты по этим данным направляются в правительство. Он подчеркнул, что такая работа помогает создать общую картину о состоянии отрасли обращения с отходами, передает bel.ru.

Заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров сообщил, что за 18 месяцев работы в ФГИС УТКО зарегистрировались 9,8 тысячи пользователей. Они могут предлагать улучшения системы и сообщать о несоответствиях в данных. В настоящее время разрабатывается управленческий модуль для руководителей.

Для упрощения процесса внесения данных РЭО регулярно проводит селекторные совещания. Помимо этого, на сайте размещены видеоинструкции и ответы на часто задаваемые вопросы.

Регионы России обязаны вовремя вносить данные об источниках образования и местах накопления отходов, а также о предприятиях по обращению с отходами в соответствии с приказом Минприроды № 919 от 26.12.2022 г.

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