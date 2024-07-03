В РЭО рассказали о регионах — лидерах по внесению данных в систему учета отходов

Эти регионы не только отправили данные своего уровня, но и максимально разместили данные региональных операторов, а также муниципалитетов своих регионов. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что ежемесячные отчеты по этим данным направляются в правительство. Он подчеркнул, что такая работа помогает создать общую картину о состоянии отрасли обращения с отходами, передает bel.ru.