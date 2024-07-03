В Кузбассе мать пойдет под суд из-за трех отцов ее детей

В ходе расследования выяснилось, что в период с 2020 по 2023 год женщина трижды обращалась в ЗАГС для установления отцовства своих детей с тремя разными иностранцами. Однако ни один из них не являлся биологическим отцом детей, и они не посещали регион за девять месяцев до их рождения. Двое из мужчин даже находились за пределами России, пишет sibdepo.ru.