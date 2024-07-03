В Кузбассе мать пойдет под суд из-за трех отцов ее детей

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В ходе расследования выяснилось, что в период с 2020 по 2023 год женщина трижды обращалась в ЗАГС для установления отцовства своих детей с тремя разными иностранцами. Однако ни один из них не являлся биологическим отцом детей, и они не посещали регион за девять месяцев до их рождения. Двое из мужчин даже находились за пределами России, пишет sibdepo.ru.
Также выяснилось, что женщина не посещала другие страны, а иностранцы не участвовали в воспитании и содержании детей. Они получили вид на жительство в упрощённом порядке благодаря наличию у детей российского гражданства. Таким образом, женщина создала условия для фиктивного отцовства с целью получения иностранцами вида на жительство в России.
В результате было возбуждено три уголовных дела по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Расследование этих дел находится под контролем прокуратуры района.