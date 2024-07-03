gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

В Кузбассе мать пойдет под суд из-за трех отцов ее детей

3 июля 2024, 11:00
Жительница Новокузнецка оказалась фигурантом трёх уголовных дел по подозрению в организации незаконной миграции, сообщили в прокуратуре Кузбасса.

В ходе расследования выяснилось, что в период с 2020 по 2023 год женщина трижды обращалась в ЗАГС для установления отцовства своих детей с тремя разными иностранцами. Однако ни один из них не являлся биологическим отцом детей, и они не посещали регион за девять месяцев до их рождения. Двое из мужчин даже находились за пределами России, пишет sibdepo.ru.

Также выяснилось, что женщина не посещала другие страны, а иностранцы не участвовали в воспитании и содержании детей. Они получили вид на жительство в упрощённом порядке благодаря наличию у детей российского гражданства. Таким образом, женщина создала условия для фиктивного отцовства с целью получения иностранцами вида на жительство в России.

В результате было возбуждено три уголовных дела по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Расследование этих дел находится под контролем прокуратуры района.

Подпишитесь
Более 100 домов под снос. 10,2 га в Амурском поселке отдают под комплексную застройку
Сегодня, 03:50
Омский сенатор предложил обустроить медпункты в сельских почтовых отделениях
Сегодня, 09:37
Замена найдена. В Омске появился новый руководитель городского электротранспорта
Сегодня, 03:58
Запреты не действуют. В Омске девочки-подростки чуть не утонули в Иртыше
Сегодня, 11:52
Неделю без молока. Жители Омской области пожаловались на пустые полки в магазинах
Сегодня, 05:36
За ведерко и за литр. Сколько стоит садовая земляника в Омске
Вчера, 06:51