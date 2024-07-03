В группе ВТБ подвели итоги исследования о применении ИИ в спортивной журналистике

По словам Максима Коновалихина, главы департамента анализа данных и моделирования, старшего вице-президента ВТБ, развитие технологий искусственного интеллекта является глобальным трендом последних десяти лет. Проникновение данной технологии в различные сферы нашей жизни со временем будет увеличиваться. Она охватит не только финансовые институты, но и журналистику. Однако нет оснований полагать, что искусственный интеллект полностью заменит человека в его профессиональной деятельности. Этот инструмент, скорее, станет средством, способствующим более эффективной работе специалистов. Максим Коновалихин отметил, что ВТБ активно работает над продвижением искусственного интеллекта. Каждый день в этой сфере разрабатываются, тестируются и внедряются новые технологические решения.