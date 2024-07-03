В группе ВТБ подвели итоги исследования о применении ИИ в спортивной журналистике

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
К таким выводам пришли аналитики ВТБ и банка «Открытие», проанализировав результаты опроса, который проводился в честь Международного дня спортивного журналиста. Этот праздник отмечают 2 июля, пишут newsnn.ru.
Согласно опросу, 46% респондентов считают, что ИИ может быть полезным инструментом для спортивных журналистов. 20% отметили, что конкуренция с нейросетью способствует повышению уровня экспертов в этой области.
По мнению 27% респондентов, их устроят трансляции спортивных мероприятий с комментариями от цифрового обозревателя при условии их высокого качества.
20% опрошенных уверены в том, что смогут распознать контент, сгенерированный искусственным интеллектом. 37% респондентов заявили, что смогут отличить такой контент, а 10% считают, что в будущем технологии ИИ достигнут такого уровня, что результаты их работы невозможно будет отличить от работы человека.
14% участников исследования согласны с тем, что нейросеть способна самостоятельно генерировать спортивные новости, в то время как 11% настаивают на том, что ИИ вообще не должен использоваться в этой сфере. По мнению 10% опрошенных, использование искусственного интеллекта при трансляциях спортивных событий возможно лишь в тандеме с настоящим комментатором, в то время как 23% не одобряют применение данной технологии для комментирования спортивных событий.
Отметим, что банк ВТБ является постоянным спонсором федеральных и международных спортивных соревнований, оказывая поддержку спортивным ассоциациям России, а также отдельным командам.
По словам Максима Коновалихина, главы департамента анализа данных и моделирования, старшего вице-президента ВТБ, развитие технологий искусственного интеллекта является глобальным трендом последних десяти лет. Проникновение данной технологии в различные сферы нашей жизни со временем будет увеличиваться. Она охватит не только финансовые институты, но и журналистику. Однако нет оснований полагать, что искусственный интеллект полностью заменит человека в его профессиональной деятельности. Этот инструмент, скорее, станет средством, способствующим более эффективной работе специалистов. Максим Коновалихин отметил, что ВТБ активно работает над продвижением искусственного интеллекта. Каждый день в этой сфере разрабатываются, тестируются и внедряются новые технологические решения.