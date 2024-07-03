Туроператоры предупредили омичей о сильно забитых пляжах на Черном море

По ценам отдых в Сочи, Анапе или Симферополе далеко не бюджетный. В трехзвездочном отеле Сочи отдых на трех человек за 10 дней обойдется примерно в 190 тысяч рублей, и это без учета еды и развлечений. Для сравнения в Турции в пятизвездочном отеле в Аланье, где все включено, можно отдохнуть за 159 тысяч. Тем не менее, по прогнозам экспертов, через две недели загруженность гостиниц по Черноморскому побережью будет 100%, ведь очень многие туристы все равно отдают предпочтение отдыху на родине, а не в зарубежной стране.