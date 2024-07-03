Туроператоры предупредили омичей о сильно забитых пляжах на Черном море

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Курортный сезон в Крыму и на Кавказе в этом году превысил показатели 2019 и 2023 годов. Как сообщают «Новые известия», пляжи на Черном море забиты до отказа, а добраться до курортных мест не так просто: либо раскуплены билеты, либо приходится стоять в огромной очереди из машин. На Крымском мосту, например, ежедневно стоят около 1000 машин.
Из-за этих неудобств и дороговизны отдыха россияне как раз, по словам туроператоров, могут и отказаться от поездки на курорты Черного моря.
Несмотря на то что июль только начался все билеты на «Гранд Сервис Экспресс» до Симферополя уже разобраны на этот месяц. Нет билетов также до Керчи и Евпатории. Для того чтобы удовлетворить спрос туристов, количество вагонов должно вырасти минимум в 2-3 раза.
«Нужно умножить минимум на 2, если не на 3. Но я понимаю, что их не пустят, сама пропускная способность железной дороги это не позволит. Дорога перегружена. Этот вопрос поднимался и два года назад, и три года назад, — отметила учредитель группы туристических компаний „Лапси“ в Крыму Елена Баженова.
На курортах Черноморского побережья Кавказа туристов в этом году тоже больше чем обычно. В частности, в Анапе к июню 2023 года на 20%.
По ценам отдых в Сочи, Анапе или Симферополе далеко не бюджетный. В трехзвездочном отеле Сочи отдых на трех человек за 10 дней обойдется примерно в 190 тысяч рублей, и это без учета еды и развлечений. Для сравнения в Турции в пятизвездочном отеле в Аланье, где все включено, можно отдохнуть за 159 тысяч. Тем не менее, по прогнозам экспертов, через две недели загруженность гостиниц по Черноморскому побережью будет 100%, ведь очень многие туристы все равно отдают предпочтение отдыху на родине, а не в зарубежной стране.