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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

иллюстрация

То холод, то жара. Омичей предупредили о сильных температурных скачках до +9 градусов

3 июля 2024, 12:13
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичей предупредили о сильных температурных скачках до +9 градусов

Метеорологи говорят, что оставшиеся дни недели будут дождливыми.

В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни. В Омской области ожидаются резкие перепады температуры. Также до конца недели в регионе будет лить дождь с грозами.

Завтра, 4 июля, ночью температура опустится до +9… +14 градусов. Днем воздух прогреется до +21… +26 градусов. Северо-восточный ветер задует со скоростью 8-13 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В пятницу, 5 июля, ночью будет +11… +16 градусов. В дневное время ожидается +22… +27 градусов. Северный, северо-восточный ветер задует с порывами 6-11 м/с.

В субботу, 6 июля, ночью столбик термометра покажет +12… +17 градусов. Днем будет +23… +28 градусов. Северный, северо-восточный ветер задует со скоростью 6-11 м/с, но в отдельных районах порывы могут достигать 14 м/с.

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#Алина Ясинская#Общество#Погода#Омск#Омская область#Россия#Новости#Дождь#Обь-Иртышское УГМС#Температура воздуха#Перепады температуры
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