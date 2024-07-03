То холод, то жара. Омичей предупредили о сильных температурных скачках до +9 градусов

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни. В Омской области ожидаются резкие перепады температуры. Также до конца недели в регионе будет лить дождь с грозами.
Завтра, 4 июля, ночью температура опустится до +9… +14 градусов. Днем воздух прогреется до +21… +26 градусов. Северо-восточный ветер задует со скоростью 8-13 м/с.
В пятницу, 5 июля, ночью будет +11… +16 градусов. В дневное время ожидается +22… +27 градусов. Северный, северо-восточный ветер задует с порывами 6-11 м/с.
В субботу, 6 июля, ночью столбик термометра покажет +12… +17 градусов. Днем будет +23… +28 градусов. Северный, северо-восточный ветер задует со скоростью 6-11 м/с, но в отдельных районах порывы могут достигать 14 м/с.