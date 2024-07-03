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Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:50

Updated Сегодня, 04:50

иллюстрация

Штрафов недостаточно. В Омске за безбилетниками будут приглядывать частные охранники

3 июля 2024, 04:43
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске за безбилетниками будут присматривать частные охранники

Сегодня состоится заседание комитета Заксобрания Омской области по законодательству и местному самоуправлению, на котором депутаты планируют принять норму, позволяющую привлекать в рейды сотрудников частных охранных предприятий.

В Омске планируют внести дополнительные изменения в статью 22 регионального Кодекса об административных правонарушениях. Они коснутся ответственности за безбилетный проезд в общественном транспорте.

В первом чтении были приняты поправки, которые увеличивают штрафы для безбилетников. За первое нарушение штраф составит до 1000 рублей, а за повторное — до 2000 рублей.

Также планируется убрать такую меру воздействия, как предупреждение, и ввести новую норму, которая позволит привлекать к рейдам сотрудников частных охранных предприятий. Уже сегодня этот вопрос рассмотрят на заседании комитета Законодательного Собрания Омской области по законодательству и местному самоуправлению.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Штрафы#Законодательство#Новости#Безбилетники#Административные правонарушения#Пассажирское предприятие#Частные охранные предприятия
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