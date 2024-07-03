Штрафов недостаточно. В Омске за безбилетниками будут приглядывать частные охранники

Также планируется убрать такую меру воздействия, как предупреждение, и ввести новую норму, которая позволит привлекать к рейдам сотрудников частных охранных предприятий. Уже сегодня этот вопрос рассмотрят на заседании комитета Законодательного Собрания Омской области по законодательству и местному самоуправлению.