Штрафов недостаточно. В Омске за безбилетниками будут приглядывать частные охранники

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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В Омске планируют внести дополнительные изменения в статью 22 регионального Кодекса об административных правонарушениях. Они коснутся ответственности за безбилетный проезд в общественном транспорте.
В первом чтении были приняты поправки, которые увеличивают штрафы для безбилетников. За первое нарушение штраф составит до 1000 рублей, а за повторное — до 2000 рублей.
Также планируется убрать такую меру воздействия, как предупреждение, и ввести новую норму, которая позволит привлекать к рейдам сотрудников частных охранных предприятий. Уже сегодня этот вопрос рассмотрят на заседании комитета Законодательного Собрания Омской области по законодательству и местному самоуправлению.