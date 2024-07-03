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иллюстрация

Потратился на канцелярию. Экс-депутат Омской области судился из-за 2,3 тысяч рублей

3 июля 2024, 06:00
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Экс-депутат омского поселения через суд требовал вернуть деньги за канцелярию

Бывший депутат сельского поселения Станислав Багинский обратился в суд с иском о возмещении расходов. За время своей работы он потратил 2300 рублей на канцелярские товары, почтовые отправления, копирование и печать документов.

В пресс-службе омских судов рассказали, что Полтавский районный суд рассмотрел гражданский иск экс-депутата сельского поселения Станислава Багинского. Он просил администрацию Ольгинского сельского поселения и главу администрации Вячеслава Зызника возместить ему расходы.

Как оказалось, Багинский был депутатом до 2021 года. За это время он потратил 2,3 тысячи рублей на канцелярские товары, почтовые отправления, копирование и печать документов. Он потребовал взыскать с ответчиков эту сумму, а также выплатить ему неустойку — более 24 тысяч рублей.

Несмотря на предоставленные чеки и справки, суд не счел эти доказательства достаточными и принял решение отказать бывшему депутату в удовлетворении иска. Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, что ранее суд рассмотрел дело депутата, которого обвиняли в незаконной покупке имущества. С 2020 по 2023 год депутат Совета Полтавского городского поселения отчитывалась о своих доходах, расходах и имуществе, а также о доходах и имуществе своего супруга. Однако проверка показала, что расходы женщины и ее мужа не соответствуют их доходам. В частности, супруг бывшего депутата купил новый трактор, зерноуборочный комбайн, автомобиль Lada и квартиру в столице.

Суд рассмотрел дело омского депутата, обвиняемого в покупке имущества на чужие деньги
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