Потратился на канцелярию. Экс-депутат Омской области судился из-за 2,3 тысяч рублей

Напомним, что ранее суд рассмотрел дело депутата, которого обвиняли в незаконной покупке имущества. С 2020 по 2023 год депутат Совета Полтавского городского поселения отчитывалась о своих доходах, расходах и имуществе, а также о доходах и имуществе своего супруга. Однако проверка показала, что расходы женщины и ее мужа не соответствуют их доходам. В частности, супруг бывшего депутата купил новый трактор, зерноуборочный комбайн, автомобиль Lada и квартиру в столице.