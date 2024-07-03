Потратился на канцелярию. Экс-депутат Омской области судился из-за 2,3 тысяч рублей

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В пресс-службе омских судов рассказали, что Полтавский районный суд рассмотрел гражданский иск экс-депутата сельского поселения Станислава Багинского. Он просил администрацию Ольгинского сельского поселения и главу администрации Вячеслава Зызника возместить ему расходы.
Как оказалось, Багинский был депутатом до 2021 года. За это время он потратил 2,3 тысячи рублей на канцелярские товары, почтовые отправления, копирование и печать документов. Он потребовал взыскать с ответчиков эту сумму, а также выплатить ему неустойку — более 24 тысяч рублей.
Несмотря на предоставленные чеки и справки, суд не счел эти доказательства достаточными и принял решение отказать бывшему депутату в удовлетворении иска. Решение суда не вступило в законную силу.
Напомним, что ранее суд рассмотрел дело депутата, которого обвиняли в незаконной покупке имущества. С 2020 по 2023 год депутат Совета Полтавского городского поселения отчитывалась о своих доходах, расходах и имуществе, а также о доходах и имуществе своего супруга. Однако проверка показала, что расходы женщины и ее мужа не соответствуют их доходам. В частности, супруг бывшего депутата купил новый трактор, зерноуборочный комбайн, автомобиль Lada и квартиру в столице.