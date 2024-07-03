Почему не стоит делать лазерную шлифовку и пилинг кожи летом

По словам специалиста, некоторые методы, такие как лазерный пилинг и шлифовка кожи, могут повредить кожный покров в теплые месяцы. Также стоит воздержаться от проведения аппаратных процедур по фото- и лазерному омоложению в это время года. В летний период ультрафиолетовое излучение становится особенно агрессивным, что негативно воздействует на кожу, вызывая различные проблемы — от пигментации до ожогов. Это делает кожу более уязвимой и ускоряет процесс фотостарения, пишет sibdepo.ru.