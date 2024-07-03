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Posted 3 июля, 05:26

Published 3 июля, 05:26

Modified 3 июля, 05:28

Updated 3 июля, 05:28

Почему не стоит делать лазерную шлифовку и пилинг кожи летом

3 июля 2024, 05:26
Эксперт по косметологии Ира Леонгардт перечислила рискованные для кожи процедуры, которые не рекомендуется применять в жаркое время года.

По словам специалиста, некоторые методы, такие как лазерный пилинг и шлифовка кожи, могут повредить кожный покров в теплые месяцы. Также стоит воздержаться от проведения аппаратных процедур по фото- и лазерному омоложению в это время года. В летний период ультрафиолетовое излучение становится особенно агрессивным, что негативно воздействует на кожу, вызывая различные проблемы — от пигментации до ожогов. Это делает кожу более уязвимой и ускоряет процесс фотостарения, пишет sibdepo.ru.

Специалист рекомендует отложить выполнение таких процедур, если у вас имеется выраженная пигментация на лице, до начала осени. Но в жаркие дни приемлемы лишь ультразвуковая и вакуумная чистки кожи. Эти безопасные методы помогут сохранить здоровый слой клеток кожи. Однако следует быть особенно осторожными при проведении ручной чистки лица.

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