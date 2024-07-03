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Updated Сегодня, 07:01

иллюстрация

Опять «безопасный счет». Пенсионерка из Омска перевела мошенникам почти 9 млн рублей

3 июля 2024, 06:59
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Пожилая омичка лишилась 9 млн рублей из-за звонка от якобы бывшего работодателя

Омичка получила звонок якобы от бывшего работодателя. Женщину убедили в расследовании уголовного дела и вынудили перевести свои сбережения и набрать кредитов.

В омской полиции сообщили, что 66-летняя жительница Кировского округа перевела мошенникам почти 9 млн рублей. Следователь завел уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество».

Оказалось, что омичка заметила пропущенный звонок от бывшего руководителя торгово-промышленной палаты в мессенджере. Она сразу же перезвонила через приложение, но звонок прервался. После этого она получила сообщение от того же пользователя. В нем сообщалось, что в организации идет проверка ФСБ. Цель проверки — выявить утечку информации из архива и изучить возможное влияние иностранных спецслужб на должностных лиц.

Также женщине объяснили, что с ней в ближайшее время свяжется сотрудник правоохранительных органов для проведения расследования по уголовному делу. Бывшая коллега предупредила ее об уголовной ответственности за разглашение информации.

«Сотрудник ФСБ» сообщил, что женщина перевела деньги иноагенту, и теперь она сама оказалась под подозрением. Затем последовал видеозвонок, который якобы был от следователя. Для пущей убедительности он показал «служебное удостоверение». В ходе беседы мужчина пояснил, что нужно выполнить указания старшего инспектора Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Затем с омичкой связался «ведущий специалист Росфинмониторинга» и убедил ее открыть новый налоговый счет. Он объяснил это тем, что мошенники могут оформить займы на старый счет. Женщина сама рассказала ему о кредитной истории и личных сбережениях. Специалист порекомендовал перевести все деньги на «безопасный счет».

В итоге потерпевшая перевела мошенникам накопления в размере 691 тысячи рублей через банковское приложение. Затем оформила кредит на 1,5 млн рублей, сняла все деньги со сберегательного счета и перевела их через банкомат. В общей сложности она перевела 7,4 млн рублей. Спустя два дня потерпевшая получила автокредит и обналичила всю сумму — 850 тысяч рублей, которую также отдала мошенникам.

Позже пенсионерку в очередной раз попросили положить 1,5 млн рублей на «страховой счет», который откроет доступ ко всем счетам. Она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Сейчас сотрудники полиции выясняют личности мошенников и проводят необходимые оперативные мероприятия.

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