Опять «безопасный счет». Пенсионерка из Омска перевела мошенникам почти 9 млн рублей

Оказалось, что омичка заметила пропущенный звонок от бывшего руководителя торгово-промышленной палаты в мессенджере. Она сразу же перезвонила через приложение, но звонок прервался. После этого она получила сообщение от того же пользователя. В нем сообщалось, что в организации идет проверка ФСБ. Цель проверки — выявить утечку информации из архива и изучить возможное влияние иностранных спецслужб на должностных лиц.