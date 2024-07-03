Опубликовали статистику трат молодежи в России

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Наиболее популярными категориями покупок оказались продукты питания и товары для дома (2,7 млрд) и посещения кафе и ресторанов (1,6 млрд). Также в топ-5 попали заправочные станции (333 млн) и различные развлечения (158 млн), пишет ИА «Амител».
Среди менее популярных категорий трат у молодежи оказались товары для детей, страхование и покупки для домашних животных. В этом году молодые люди также уменьшили расходы на образовательные услуги и оплату связи с интернетом.
Большинство бонусов молодые люди тратят в середине недели — по средам, четвергам и субботам.