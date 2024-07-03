Навигационные указатели для омской «Флоры» обойдутся городу в 117 тысяч рублей

Согласно техзаданию, всего должно быть изготовлено 15 указателей: 6 с информационным полем 1000 на 720 мм и 9 — с информационным полем 700 на 1400. Они должны быть готовы к 31 июля, в период с 8 по 12 августа их надо будет демонтировать. Начальная цена контракта — 117 тысяч рублей.