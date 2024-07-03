Навигационные указатели для омской «Флоры» обойдутся городу в 117 тысяч рублей

Posted 3 июля, 05:15
Published 3 июля, 05:15
Modified 3 июля, 05:17
Updated 3 июля, 05:17
На сайте госзакупок появился очередной лот, связанный с омской цветочной выставкой «Флора». Департамент контрактной системы в сфере закупок городской администрации опубликовал заявку, в которой речь идет об оформлении навигационных указателей.
Согласно техзаданию, всего должно быть изготовлено 15 указателей: 6 с информационным полем 1000 на 720 мм и 9 — с информационным полем 700 на 1400. Они должны быть готовы к 31 июля, в период с 8 по 12 августа их надо будет демонтировать. Начальная цена контракта — 117 тысяч рублей.
Напомним: уже стало известно, что изготовление для «Флоры» 14 композиций обойдется бюджету в 15 млн рублей. Охранять выставку будет ЧОП «Свои», который получит за это чуть более 1 млн рублей.