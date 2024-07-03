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Posted 3 июля, 05:15

Published 3 июля, 05:15

Modified 3 июля, 05:17

Updated 3 июля, 05:17

В Омске начались поиски подрядчика, который изготовит указатели для «Флоры»

Навигационные указатели для омской «Флоры» обойдутся городу в 117 тысяч рублей

3 июля 2024, 05:15
Фото: 1MI

В Омске начались поиски подрядчика, который изготовит указатели для «Флоры»

Сюжет
Госзакупки
Чиновники начали поиск подрядчика.

На сайте госзакупок появился очередной лот, связанный с омской цветочной выставкой «Флора». Департамент контрактной системы в сфере закупок городской администрации опубликовал заявку, в которой речь идет об оформлении навигационных указателей.

Согласно техзаданию, всего должно быть изготовлено 15 указателей: 6 с информационным полем 1000 на 720 мм и 9 — с информационным полем 700 на 1400. Они должны быть готовы к 31 июля, в период с 8 по 12 августа их надо будет демонтировать. Начальная цена контракта — 117 тысяч рублей.

Напомним: уже стало известно, что изготовление для «Флоры» 14 композиций обойдется бюджету в 15 млн рублей. Охранять выставку будет ЧОП «Свои», который получит за это чуть более 1 млн рублей.

Успеть до августа. В Омске выделили 15 млн на изготовление 14 композиций для «Флоры»
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#Николай Эйхвальд#Омск#Госзакупки#Флора#Новости
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