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иллюстрация

Наняли фиктивных работников. В Омске осудят двух сотрудниц МФЦ за кражу более 1,2 млн

3 июля 2024, 06:26
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске накажут двух сотрудниц МФЦ за фиктивное трудоустройство и кражу 1,2 млн

В Омске две сотрудницы МФЦ были уличены в фиктивном трудоустройстве своих знакомых. Женщины получали за них зарплату и другие выплаты, присвоив себе более 1,2 млн рублей.

В региональной прокуратуре сообщили, что утверждено обвинительное заключение в отношении двух сотрудниц МФЦ по делу о мошенничестве. Они обвиняются в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ.

Оказалось, что в период с апреля 2021 года по май 2023 года обвиняемые фиктивно трудоустраивали своих знакомых и получали за них зарплату и другие выплаты. Таким образом, они украли более 1,2 млн рублей.

В итоге омички свою вину так и не признали. Сейчас им выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Теперь уголовное дело рассмотрят в Советском районном суде. Отметим, что максимальное наказание по данной статье — 10 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее бывшего художественного руководителя «Пятого театра» обвинили в фиктивном трудоустройстве знакомой. Ей ежемесячно начислялась зарплата в размере от 15 до 35 тысяч рублей. В результате театр понес убытки на сумму более одного миллиона рублей. Сейчас Гриншпун ожидает суда, ему грозит реальный срок лишения свободы до 10 лет.

В Омске осудят экс-худрука «Пятого театра» Гриншпуна за растрату более 1 млн рублей
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