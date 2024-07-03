Наняли фиктивных работников. В Омске осудят двух сотрудниц МФЦ за кражу более 1,2 млн

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В региональной прокуратуре сообщили, что утверждено обвинительное заключение в отношении двух сотрудниц МФЦ по делу о мошенничестве. Они обвиняются в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ.
Оказалось, что в период с апреля 2021 года по май 2023 года обвиняемые фиктивно трудоустраивали своих знакомых и получали за них зарплату и другие выплаты. Таким образом, они украли более 1,2 млн рублей.
В итоге омички свою вину так и не признали. Сейчас им выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Теперь уголовное дело рассмотрят в Советском районном суде. Отметим, что максимальное наказание по данной статье — 10 лет лишения свободы.
Напомним, что ранее бывшего художественного руководителя «Пятого театра» обвинили в фиктивном трудоустройстве знакомой. Ей ежемесячно начислялась зарплата в размере от 15 до 35 тысяч рублей. В результате театр понес убытки на сумму более одного миллиона рублей. Сейчас Гриншпун ожидает суда, ему грозит реальный срок лишения свободы до 10 лет.