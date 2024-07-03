Наняли фиктивных работников. В Омске осудят двух сотрудниц МФЦ за кражу более 1,2 млн

Напомним, что ранее бывшего художественного руководителя «Пятого театра» обвинили в фиктивном трудоустройстве знакомой. Ей ежемесячно начислялась зарплата в размере от 15 до 35 тысяч рублей. В результате театр понес убытки на сумму более одного миллиона рублей. Сейчас Гриншпун ожидает суда, ему грозит реальный срок лишения свободы до 10 лет.