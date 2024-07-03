Любителям дорам и аниме. В Омске в июле откроется новое корейское кафе

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В Омске на проспекте Маркса, 18 в следующую субботу, 13 июля, откроется заведение с корейской кухней Chicko. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале компании.
«Объединяем любителей вкусной еды, k-pop, дорам и аниме», — позиционирует себя Chicko.
В настоящий момент заведения этой сети открыты в 34 городах России. Кафе в Омске относится к юридичекому лицу «Чикоомск». Согласно данным Rusprofile, организация зарегистрирована в Новосибирске, руководителем является Диана Попова.
В меню представлены блюда корейской кухни, роллы, суши, десерты.
Отметим, что в соседнем здании в середине апреля открылась рамшичная Marimoto. В том же районе работают бургерная «Краснодарский парень», шаверма-бар «Лаваш», ресторан быстрого обслуживания Rostic's и другие заведения.