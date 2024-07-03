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Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

В Омске в середине июля откроется корейский стритфуд «Чико»

Любителям дорам и аниме. В Омске в июле откроется новое корейское кафе

3 июля 2024, 11:51
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

В Омске в середине июля откроется корейский стритфуд «Чико»

В настоящий момент заведения этой сети работают в 34 городах России.

В Омске на проспекте Маркса, 18 в следующую субботу, 13 июля, откроется заведение с корейской кухней Chicko. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале компании.

«Объединяем любителей вкусной еды, k-pop, дорам и аниме», — позиционирует себя Chicko.

В настоящий момент заведения этой сети открыты в 34 городах России. Кафе в Омске относится к юридичекому лицу «Чикоомск». Согласно данным Rusprofile, организация зарегистрирована в Новосибирске, руководителем является Диана Попова.

В меню представлены блюда корейской кухни, роллы, суши, десерты.

Отметим, что в соседнем здании в середине апреля открылась рамшичная Marimoto. В том же районе работают бургерная «Краснодарский парень», шаверма-бар «Лаваш», ресторан быстрого обслуживания Rostic's и другие заведения.

В Омске в здании бывшей «Атлантиды» в середине апреля откроется рамшичная
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#Евгений Игишев#Бизнес#Омск#Кафе#Суши#Меню
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