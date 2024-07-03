Китайцы откладывают поставки электромобиля Volvo в США из-за Байдена

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Поставки электромобиля Volvo EX30 в США не будут осуществлять минимум до 2025 года. Китайская компания Geely, которой и принадлежит Volvo, причиной такого решения назвала «изменения в глобальной автомобильном ландшафте», что, по сути, означает обвинение в этом администрации президента Джо Байдена.
Как сообщает «Новая Хакасия», в 2024 году в Соединенных штатах Америки вступили в силу новые тарифы на товары, которые используют при производстве китайских электромобилей. Из-за этого ставка взлетела с 27,5% до 102,5%.
Однако вариант поставки компактного внедорожника EX30 в США все-таки есть. Возможно, это произойдет после того, как электромобиль начнут производить на бельгийском заводе Volvo. Пока же работы по производству сосредоточены в Китае, в Чжанцзякоу.