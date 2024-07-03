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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

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Китайцы откладывают поставки электромобиля Volvo в США из-за Байдена

3 июля 2024, 11:28
Фото: Изображение Midjourney
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В компании Geely сообщили, что поставок не будет минимум до следующего года по причине «изменения в глобальном автомобильном ландшафте».

Поставки электромобиля Volvo EX30 в США не будут осуществлять минимум до 2025 года. Китайская компания Geely, которой и принадлежит Volvo, причиной такого решения назвала «изменения в глобальной автомобильном ландшафте», что, по сути, означает обвинение в этом администрации президента Джо Байдена.

Как сообщает «Новая Хакасия», в 2024 году в Соединенных штатах Америки вступили в силу новые тарифы на товары, которые используют при производстве китайских электромобилей. Из-за этого ставка взлетела с 27,5% до 102,5%.

Однако вариант поставки компактного внедорожника EX30 в США все-таки есть. Возможно, это произойдет после того, как электромобиль начнут производить на бельгийском заводе Volvo. Пока же работы по производству сосредоточены в Китае, в Чжанцзякоу.

#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Авто#Транспорт#США#Россия#Автомобиль#Производство#Китай#Новости#Китайцы#Поставка
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