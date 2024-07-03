Как выбрать качественный арбуз без нитратов: советы агронома

По мнению специалиста, поверхность арбуза должна быть ровной, без неровностей. Рисунок на зрелом арбузе — четкий. Пятно от контакта с землей должно иметь насыщенный желтый оттенок, отметил Петров. При постукивании звук должен быть ясным, передает информационный портал советы эксперта. Что касается дыни, как отметил Петров, лучше выбирать средний размер. Зрелая дыня должна обладать приятным запахом и мягким хвостиком. Не рекомендуется брать разрезанные арбузы и дыни, поскольку в них могут накапливаться вредные вещества, пишет sibdepo.ru.