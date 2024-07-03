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Published Сегодня, 05:11

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Updated Сегодня, 05:14

Как выбрать качественный арбуз без нитратов: советы агронома

3 июля 2024, 05:11
Эксперт в области сельского хозяйства Андрей Петров поделился советами о выборе арбузов и дынь без содержания нитратов.

По мнению специалиста, поверхность арбуза должна быть ровной, без неровностей. Рисунок на зрелом арбузе — четкий. Пятно от контакта с землей должно иметь насыщенный желтый оттенок, отметил Петров. При постукивании звук должен быть ясным, передает информационный портал советы эксперта. Что касается дыни, как отметил Петров, лучше выбирать средний размер. Зрелая дыня должна обладать приятным запахом и мягким хвостиком. Не рекомендуется брать разрезанные арбузы и дыни, поскольку в них могут накапливаться вредные вещества, пишет sibdepo.ru.

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