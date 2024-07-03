Группа ВТБ: Жители России хотели бы чаще посещать концерты

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Самыми популярными оказались концерты, а оптимальная сумма, которую граждане готовы потратить на одно мероприятие, составляет от 1000 до 2000 рублей.
По сообщению издания newsnn.ru, опрос был проведен в период с 17 по 23 июня текущего года группой ВТБ и банком «Открытие». В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте старше 18 лет, живущих в городах Российской Федерации с населением более 100 тысяч человек.
Из опрошенных 31% посещают культурные мероприятия раз в полгода, 27% — раз в 2–3 месяца, 15% — несколько раз в месяц, а 2% — несколько раз в неделю. Также стоит отметить, что 24% респондентов вообще не посещают культурные мероприятия.
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области проявили наибольшее удовлетворение от культурной жизни своего региона — в регионе таких опрошенных 62%.
Большинство опрошенных выразили желание посещать больше концертов, фестивалей и выставок. Концерты оказались наиболее популярным форматом отдыха: среди тех, кто считает недостаточным разнообразие культурных развлечений в своем городе, 57% выразили желание посещать именно концерты.
Что касается финансовой составляющей посещения мероприятий, то 28% респондентов готовы потратить на это от 1000 до 2000 рублей, 26% — от 500 до 1000 рублей, 23% согласны купить билеты по цене от 2000 до 5000 рублей. Только 7% участников опроса позволят себе выделить на посещение мероприятий более 5000 рублей.
Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ, отметила, что поддержка культуры является частью ДНК ВТБ. Основной задачей группы является сохранение и развитие культурного наследия России. ВТБ активно поддерживает искусство более чем в 15 российских регионах и постоянно работает над расширением этой географии. В текущем году ВТБ организует множество концертов и фестивалей в различных уголках России, включая Международный тихоокеанский театральный фестиваль во Владивостоке, фестиваль «Толстой» в Тульской области, фестиваль Ильдара Абдразакова в различных городах и другие мероприятия.
Группа ВТБ поддерживает культуру России более 30 лет. Сегодня это свыше 30 культурных учреждений более чем в 15 регионах страны.
Одним из значимых направлений работы ВТБ на протяжении многих лет является социальная ответственность. В рамках реализации программы «Культурная страна» банк активно сотрудничает со множеством культурных учреждений страны и осуществляет собственные инициативы в сфере искусства.