Группа ВТБ: Жители России хотели бы чаще посещать концерты

Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ, отметила, что поддержка культуры является частью ДНК ВТБ. Основной задачей группы является сохранение и развитие культурного наследия России. ВТБ активно поддерживает искусство более чем в 15 российских регионах и постоянно работает над расширением этой географии. В текущем году ВТБ организует множество концертов и фестивалей в различных уголках России, включая Международный тихоокеанский театральный фестиваль во Владивостоке, фестиваль «Толстой» в Тульской области, фестиваль Ильдара Абдразакова в различных городах и другие мероприятия.