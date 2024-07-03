До свидания. Полиция нашла массу мигрантов, незаконно приехавших в Омскую область

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В региональном УМВД представили итоги проверок, касающихся мигрантов в Омской области. Правоохранительные органы зафиксировали около 300 нарушений.
Суд решил выдворить из страны нарушителей, вынесено 18 решений. Полицейские также приняли три решения о депортации иностранцев. Еще 36 заключений вынесено о запрете на въезд в Россию.
Кроме того, возбуждено девять уголовных дел за организацию незаконной миграции. Так, 34-летний и 63-летний омичи поставили незаконно на учет 11 человек из ближнего зарубежья. Предполагалось, что они не будут там проживать.
Также полицейские и сотрудники УФСБ проверили работников на стройплощадках Кировского округа и Омского района. Выяснилось, что там трудились больше 50 нелегальных мигрантов. В отношении них составлены материалы по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. Их работодателей также привлекли к ответственности.