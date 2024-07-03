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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

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До свидания. Полиция нашла массу мигрантов, незаконно приехавших в Омскую область

3 июля 2024, 11:15
Фото: gorod55.ru
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Полицейские нашли массу мигрантов, незаконно приехавших в Омскую область

Помимо этого заведено девять уголовных дел.

В региональном УМВД представили итоги проверок, касающихся мигрантов в Омской области. Правоохранительные органы зафиксировали около 300 нарушений.

Суд решил выдворить из страны нарушителей, вынесено 18 решений. Полицейские также приняли три решения о депортации иностранцев. Еще 36 заключений вынесено о запрете на въезд в Россию.

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Видео: gorod55.ru

Кроме того, возбуждено девять уголовных дел за организацию незаконной миграции. Так, 34-летний и 63-летний омичи поставили незаконно на учет 11 человек из ближнего зарубежья. Предполагалось, что они не будут там проживать.

Также полицейские и сотрудники УФСБ проверили работников на стройплощадках Кировского округа и Омского района. Выяснилось, что там трудились больше 50 нелегальных мигрантов. В отношении них составлены материалы по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. Их работодателей также привлекли к ответственности.

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#Алина Ясинская#Общество#Видео#Омск#Омская область#Россия#Новости#Мигранты#Нелегальные мигранты
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