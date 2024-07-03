До осени. В Омске отправили в СИЗО мужчину, жестоко избившего работника магазина

Напомним, что омич без причины напал на работника продуктового магазина. Он схватил банку консервов и избивал кладовщика. Продавец вызвала сотрудников ЧОП. Они задержали агрессора, который был в неадекватном состоянии. Это случилось на точке по улице Молодова. Пострадавший находится в реанимации.