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Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

иллюстрация

До осени. В Омске отправили в СИЗО мужчину, жестоко избившего работника магазина

3 июля 2024, 08:20
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске отправили в СИЗО мужчину, жестоко избившего работника магазина

Покупатель внезапно без причины начал избивать кладовщика, который сейчас находится в реанимации.

В Омске состоялось заседание по уголовному делу 27-летнего мужчины. Он обвиняется в покушении на убийство. Подробности сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Представители ведомства в Ленинском округе поддержали ходатайство об ограничении обвиняемого. Опираясь на мнение прокуратуры, суд постановил заключить фигуранта дела под стражу до 31 августа.

Напомним, что омич без причины напал на работника продуктового магазина. Он схватил банку консервов и избивал кладовщика. Продавец вызвала сотрудников ЧОП. Они задержали агрессора, который был в неадекватном состоянии. Это случилось на точке по улице Молодова. Пострадавший находится в реанимации.

Бил по голове и в шею. Омич без причины истыкал работника магазина разбитой бутылкой
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#Алина Ясинская#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Россия#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Новости#Покушение на убийство
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