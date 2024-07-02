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Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Женщина едва не утонула в реке Чарыш в Алтайском крае

2 июля 2024, 07:29
Дама чуть не утонула в реке Чарыш поблизости от поселения Краснощеково в Алтайском крае, рассказали в МЧС этого региона.

Жительница села находилась на отдыхе с компанейской в не оборудованном для купания месте и во время одного из заплывов исчезла под водой. Отпускники вызвали спасателей, которые вместе с правоохранителями на лодках приступили к обследованию берегов, пишет ИА «Амител»

«В непродолжительное время женщину обнаружили живую и невредимую в одном километре от района инцидента, ее вынесло течением на противоположный берег», — сообщили в организации.

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