Женщина едва не утонула в реке Чарыш в Алтайском крае

Жительница села находилась на отдыхе с компанейской в не оборудованном для купания месте и во время одного из заплывов исчезла под водой. Отпускники вызвали спасателей, которые вместе с правоохранителями на лодках приступили к обследованию берегов, пишет ИА «Амител»