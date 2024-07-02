Женщина едва не утонула в реке Чарыш в Алтайском крае

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Жительница села находилась на отдыхе с компанейской в не оборудованном для купания месте и во время одного из заплывов исчезла под водой. Отпускники вызвали спасателей, которые вместе с правоохранителями на лодках приступили к обследованию берегов, пишет ИА «Амител»
«В непродолжительное время женщину обнаружили живую и невредимую в одном километре от района инцидента, ее вынесло течением на противоположный берег», — сообщили в организации.