За ведерко и за литр. Сколько стоит садовая земляника в Омске

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
В Омске наступил сезон садовой земляники, более известной как клубника, а сибирякам — как виктория. Город55 выяснил, за сколько можно приобрести летнюю ягоду.
На мини-рынке в районе улиц Лермонтова и 6-я Линия литровая банка виктории обойдется в 300 рублей. Продавцы, в основном пенсионеры, утверждают, что это недорого. Пятилитровое ведерко стоит 900 рублей.
Ягоду для варенья предлагают купить по 250 рублей за банку. Правда, клубника уже будет мельче. Помимо виктории, в продаже имеется зеленый лук, огурцы, редиска.
На рынке возле остановки «Улица Рабиновича» торговцев во вторник утром было немного. Возможно, причиной стал моросящий дождь. Виктория здесь стоит дешевле, чем на Лермонтова — по 200 рублей за литр. Также в дополнение к ягоде можно приобрести зелень и овощи с грядки.
На «Авито» также появились объявления о продаже садовой земляники. Литр стоит от 250 до 400 рублей. Пятилитровое ведро — 1500 рублей.
«Свежая ягода, можно под заказ. Выращена за городом, в Ребровке. Забирать у СКК Блинова или у Континента. Могу привезти (от 5 литров)», — говорится в одном из объявлений.
В сервисе доставки «Самокат» свежую клубнику продают по 338 рублей за 250 граммов.
Ранее Город55 рассказывал, как выбрать вкусную и полезную клубнику. На вопрос ответила эксперт Роскачества Ирина Козий.