gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Иллюстрация

За ведерко и за литр. Сколько стоит садовая земляника в Омске

2 июля 2024, 06:51
Фото: 1MI
Иллюстрация

На омских рынках начали продавать садовую землянику от 200 рублей за литр

Ягоду можно также приобрести через сайт с объявлениями и заказать в доставке.

В Омске наступил сезон садовой земляники, более известной как клубника, а сибирякам — как виктория. Город55 выяснил, за сколько можно приобрести летнюю ягоду.

На мини-рынке в районе улиц Лермонтова и 6-я Линия литровая банка виктории обойдется в 300 рублей. Продавцы, в основном пенсионеры, утверждают, что это недорого. Пятилитровое ведерко стоит 900 рублей.

Ягоду для варенья предлагают купить по 250 рублей за банку. Правда, клубника уже будет мельче. Помимо виктории, в продаже имеется зеленый лук, огурцы, редиска.

Рынок на улице ЛермонтоваРынок на улице Лермонтова
Рынок на улице ЛермонтоваРынок на улице Лермонтова
Рынок на улице Лермонтова
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

На рынке возле остановки «Улица Рабиновича» торговцев во вторник утром было немного. Возможно, причиной стал моросящий дождь. Виктория здесь стоит дешевле, чем на Лермонтова — по 200 рублей за литр. Также в дополнение к ягоде можно приобрести зелень и овощи с грядки.

Рынок у остановки "Улица Рабиновича"Рынок у остановки "Улица Рабиновича"
Рынок у остановки «Улица Рабиновича»Рынок у остановки «Улица Рабиновича»
Рынок у остановки "Улица Рабиновича"
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

На «Авито» также появились объявления о продаже садовой земляники. Литр стоит от 250 до 400 рублей. Пятилитровое ведро — 1500 рублей.

«Свежая ягода, можно под заказ. Выращена за городом, в Ребровке. Забирать у СКК Блинова или у Континента. Могу привезти (от 5 литров)», — говорится в одном из объявлений.
СкриншотСкриншот

В сервисе доставки «Самокат» свежую клубнику продают по 338 рублей за 250 граммов.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Самокат

Ранее Город55 рассказывал, как выбрать вкусную и полезную клубнику. На вопрос ответила эксперт Роскачества Ирина Козий.

Эксперт Роскачества рассказал, как выбрать вкусную и полезную клубнику
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Пенсионеры#Цены#Овощи#Продажа#Рынок#Дождь#Ягоды#Клубника
Подпишитесь
На омских оборонных заводах открыли 1600 вакансий. Сколько платят рабочим
Сегодня, 00:54
На 11 млн. При строительстве транспортной развязки в Омске допустили массу нарушений
Сегодня, 05:29
Сюрприз в разгар лета. На Омск надвигаются дожди и резкое похолодание до +8 градусов
Сегодня, 03:25
Магнитная буря посреди недели накроет Омскую область и вызовет головную боль
Сегодня, 09:49
На паузе из-за судебных споров. В Омске не удается расселить пять аварийных домов
Сегодня, 09:29
«Авангард» продлил контракт с форвардом Рейнгардтом. Сколько он заработает за сезон
Сегодня, 09:20