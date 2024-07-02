За ведерко и за литр. Сколько стоит садовая земляника в Омске

На рынке возле остановки «Улица Рабиновича» торговцев во вторник утром было немного. Возможно, причиной стал моросящий дождь. Виктория здесь стоит дешевле, чем на Лермонтова — по 200 рублей за литр. Также в дополнение к ягоде можно приобрести зелень и овощи с грядки.