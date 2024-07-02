Взлеты, посадки, руление. Фоторепортаж из омского аэропорта

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Вчера, 1 июля, в омском аэропорту прошел официальный споттинг. Мероприятие в воздушной гавани устраивают уже в 12 раз. Подробности Городу55 рассказал споттер Никита Петренко.
«Это был первый споттинг в моей жизни, который прошел отлично. Удалось снять взлеты, посадки, руление и загрузку пассажиров на свой рейс. Утренний перрон порадовал многими воздушными суднами, такими как Boeing 737, Airbus A320, Embraer 170 и отечественный Sukhoi Superjet 100», — поделился фотограф.
Споттинг — вид увлечения, заключающийся в наблюдении за самолетами и ведении их учета. Как правило, сопровождается съемкой.
Летний споттинг был посвящен 95-летию омского аэропорта.
В споттинге приняли участие около 50 человек — профессиональные авиафотографы и любители из Омска, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Челябинска, Норильска, Екатеринбурга и других городов.
Споттинг начался в 3 часа утра. Небо было ясным, что благоприятствовало съемке.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омск прилетели бразильские кругосветные путешественники. Свои полеты они совершают на легкомоторном самолете Beech G58 Baron. Далее путешественники отправились в Красноярск, а после планируют посетить озеро Байкал.