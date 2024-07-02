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Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

В омском аэропорту прошел слет охотников за самолетами

Взлеты, посадки, руление. Фоторепортаж из омского аэропорта

2 июля 2024, 05:40
Фото: Никита Петренко / Предоставлено Городу55

В омском аэропорту прошел слет охотников за самолетами

Мероприятие устраивают в 12-й раз.

Вчера, 1 июля, в омском аэропорту прошел официальный споттинг. Мероприятие в воздушной гавани устраивают уже в 12 раз. Подробности Городу55 рассказал споттер Никита Петренко.

«Это был первый споттинг в моей жизни, который прошел отлично. Удалось снять взлеты, посадки, руление и загрузку пассажиров на свой рейс. Утренний перрон порадовал многими воздушными суднами, такими как Boeing 737, Airbus A320, Embraer 170 и отечественный Sukhoi Superjet 100», — поделился фотограф.

Споттинг — вид увлечения, заключающийся в наблюдении за самолетами и ведении их учета. Как правило, сопровождается съемкой.

Привет из РостоваПривет из Ростова
Привет из Ростова
Фото: Никита Петренко / Предоставлено Городу55

Летний споттинг был посвящен 95-летию омского аэропорта.

Ливрея Red Wings выполнена в красно-бело-серых тонахЛиврея Red Wings выполнена в красно-бело-серых тонах
Ливрея Red Wings выполнена в красно-бело-серых тонах
Фото: Никита Петренко / Предоставлено Городу55
Самолеты от авикомпании «Россия» украшены в спортивном стилеСамолеты от авикомпании «Россия» украшены в спортивном стиле
Самолеты от авикомпании «Россия» украшены в спортивном стиле
Фото: Никита Петренко / Предоставлено Городу55

В споттинге приняли участие около 50 человек — профессиональные авиафотографы и любители из Омска, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Челябинска, Норильска, Екатеринбурга и других городов.

Кто-то пытается покинуть Омск с помощью «Уральских авиалиний»Кто-то пытается покинуть Омск с помощью «Уральских авиалиний»
Кто-то пытается покинуть Омск с помощью «Уральских авиалиний»
Фото: Никита Петренко / Предоставлено Городу55
Вертолеты тоже участвуют в споттинге. А тут, благодаря отражению, их целых дваВертолеты тоже участвуют в споттинге. А тут, благодаря отражению, их целых два
Вертолеты тоже участвуют в споттинге. А тут, благодаря отражению, их целых два
Фото: Никита Петренко / Предоставлено Городу55

Споттинг начался в 3 часа утра. Небо было ясным, что благоприятствовало съемке.

От «Азимута» в Омск прилетают СуперджетыОт «Азимута» в Омск прилетают Суперджеты
От «Азимута» в Омск прилетают Суперджеты
Фото: Никита Петренко / Предоставлено Городу55
Дизайн «Аэрофлота» выдержан и строгДизайн «Аэрофлота» выдержан и строг
Дизайн «Аэрофлота» выдержан и строг
Фото: Никита Петренко / Предоставлено Городу55

Ранее Город55 рассказывал, что в Омск прилетели бразильские кругосветные путешественники. Свои полеты они совершают на легкомоторном самолете Beech G58 Baron. Далее путешественники отправились в Красноярск, а после планируют посетить озеро Байкал.

Бразильские гости. В Омск прибыли кругосветные путешественники на легком самолете
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#Евгений Игишев#Транспорт#Омск#Самолеты#Аэропорт#Фоторепортаж
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