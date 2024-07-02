Водитель подрался с медведем в Слюдянском районе Иркутской области

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
На опубликованных фотографиях, размещенных в телеграм-канале 112, видно, как хищник пытается отнять у человека обувь, когда тот приблизился для снимка. По прошествии времени противостояние завершилось успехом для человека. Мужчине повезло, медведь не проявлял агрессии и не испытывал страха перед людьми, пишет sibdepo.ru.
Владельцу леса достались угощения от очевидцев. По словам специалистов по охоте, такие поступки недопустимы, так как медведь мог бы напасть внезапно. Кроме того, теперь животное знает, что его кормят в этом месте и будет приходить сюда чаще.