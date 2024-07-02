gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Водитель подрался с медведем в Слюдянском районе Иркутской области

2 июля 2024, 05:24
В Иркутской области автомобилист сразился с медведем. Медведь вышел на дорогу, где местные жители пытались его сфотографировать. Однако зверю это не понравилось.

На опубликованных фотографиях, размещенных в телеграм-канале 112, видно, как хищник пытается отнять у человека обувь, когда тот приблизился для снимка. По прошествии времени противостояние завершилось успехом для человека. Мужчине повезло, медведь не проявлял агрессии и не испытывал страха перед людьми, пишет sibdepo.ru.

Владельцу леса достались угощения от очевидцев. По словам специалистов по охоте, такие поступки недопустимы, так как медведь мог бы напасть внезапно. Кроме того, теперь животное знает, что его кормят в этом месте и будет приходить сюда чаще.

Подпишитесь
На омских оборонных заводах открыли 1600 вакансий. Сколько платят рабочим
Сегодня, 00:54
На 11 млн. При строительстве транспортной развязки в Омске допустили массу нарушений
Сегодня, 05:29
Сюрприз в разгар лета. На Омск надвигаются дожди и резкое похолодание до +8 градусов
Сегодня, 03:25
Магнитная буря посреди недели накроет Омскую область и вызовет головную боль
Сегодня, 09:49
На паузе из-за судебных споров. В Омске не удается расселить пять аварийных домов
Сегодня, 09:29
«Авангард» продлил контракт с форвардом Рейнгардтом. Сколько он заработает за сезон
Сегодня, 09:20