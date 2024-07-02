gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

В российском регионе ребенок выпал из окна пятого этажа

2 июля 2024, 08:11
В Новокузнецке начали расследование после того, как двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа. По предварительным данным, мать с двумя дочерьми спала в своей квартире на улице 40 лет ВЛКСМ.

Женщина проснулась от стука соседей, которые сообщили ей, что младшая дочь лежит на земле под окном.

Во время проверки инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что старшая дочь проснулась и открыла окно на кухне, на котором была установлена москитная сетка. Затем младшая девочка проснулась и пошла на кухню, где залезла на подоконник и упала.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу, где ей диагностировали множественные травмы. Как передает sibdepo.ru, расследование продолжается и если будет установлено, что родители виновны в случившемся, они могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.

Подпишитесь
На омских оборонных заводах открыли 1600 вакансий. Сколько платят рабочим
Сегодня, 00:54
На 11 млн. При строительстве транспортной развязки в Омске допустили массу нарушений
Сегодня, 05:29
Сюрприз в разгар лета. На Омск надвигаются дожди и резкое похолодание до +8 градусов
Сегодня, 03:25
Магнитная буря посреди недели накроет Омскую область и вызовет головную боль
Сегодня, 09:49
На паузе из-за судебных споров. В Омске не удается расселить пять аварийных домов
Сегодня, 09:29
«Авангард» продлил контракт с форвардом Рейнгардтом. Сколько он заработает за сезон
Сегодня, 09:20