В российском регионе ребенок выпал из окна пятого этажа

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Женщина проснулась от стука соседей, которые сообщили ей, что младшая дочь лежит на земле под окном.
Во время проверки инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что старшая дочь проснулась и открыла окно на кухне, на котором была установлена москитная сетка. Затем младшая девочка проснулась и пошла на кухню, где залезла на подоконник и упала.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу, где ей диагностировали множественные травмы. Как передает sibdepo.ru, расследование продолжается и если будет установлено, что родители виновны в случившемся, они могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.