Цены на белый хлеб увеличились в конце июня

Он отметил, что уже четвертую неделю подряд стоимость набора из 14 товаров почти не меняется, что противоречит ожиданиям о росте уровня инфляции в стране. В течение недели цена на морковь снизилась (-16,1%), что компенсировало рост цены на нее на 6,9% неделю назад. Однако стоимость самого дешевого батона белого хлеба поднялась (+5,7%), пишет sibdepo.ru.