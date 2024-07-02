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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Цены на белый хлеб увеличились в конце июня

2 июля 2024, 05:18
Со 22 по 29 июня текущий показатель индекса Мишек снизился на 0,7%, на прошлой неделе он увеличился на 0,1%. По словам создателя индекса — главного специалиста лаборатории анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александра Абрамова, в конце июня подорожал белый хлеб.

Он отметил, что уже четвертую неделю подряд стоимость набора из 14 товаров почти не меняется, что противоречит ожиданиям о росте уровня инфляции в стране. В течение недели цена на морковь снизилась (-16,1%), что компенсировало рост цены на нее на 6,9% неделю назад. Однако стоимость самого дешевого батона белого хлеба поднялась (+5,7%), пишет sibdepo.ru.

По мнению эксперта, цены на другие товары остались без изменений. В мае 2024 года индекс Мишек увеличился на 8,7% по сравнению с маем 2023-го. В апреле этот показатель увеличился на 11,2%. Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина поставила перед собой цель в 2025 году снизить инфляцию до уровня в 4%.

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