Цены на белый хлеб увеличились в конце июня

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Он отметил, что уже четвертую неделю подряд стоимость набора из 14 товаров почти не меняется, что противоречит ожиданиям о росте уровня инфляции в стране. В течение недели цена на морковь снизилась (-16,1%), что компенсировало рост цены на нее на 6,9% неделю назад. Однако стоимость самого дешевого батона белого хлеба поднялась (+5,7%), пишет sibdepo.ru.
По мнению эксперта, цены на другие товары остались без изменений. В мае 2024 года индекс Мишек увеличился на 8,7% по сравнению с маем 2023-го. В апреле этот показатель увеличился на 11,2%. Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина поставила перед собой цель в 2025 году снизить инфляцию до уровня в 4%.