Трагедия на Алтае: погиб 10-летний мальчик

Днем 28 июня ребенок присутствовал в оздоровительном комплексе вместе со спортивной группой. Не обладая навыками плавания, он ушел на глубину бассейна и утонул. Важно отметить, что мальчик находился в воде без индивидуального средства защиты, а над ним не осуществлялось должного контроля со стороны ответственных лиц, пишет ИА «Амител».