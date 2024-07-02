Трагедия на Алтае: погиб 10-летний мальчик

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Днем 28 июня ребенок присутствовал в оздоровительном комплексе вместе со спортивной группой. Не обладая навыками плавания, он ушел на глубину бассейна и утонул. Важно отметить, что мальчик находился в воде без индивидуального средства защиты, а над ним не осуществлялось должного контроля со стороны ответственных лиц, пишет ИА «Амител».
По факту случившегося возбуждено уголовное дело за невыполнение требований безопасности при предоставлении услуг, что привело к неосторожной гибели человека.
В рамках расследования будет проведена юридическая оценка действий работников и лиц, ответственных за безопасность в бассейне. Принимаются меры для выявления причин и условий, способствовавших трагедии, и их устранения.