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Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Трагедия на Алтае: погиб 10-летний мальчик

2 июля 2024, 07:12
В поселке Бочкари на территории Целинского района скончался 10-летний мальчик в бассейне оздоровительного центра, как сообщили в Следственном комитете Алтайского края.

Днем 28 июня ребенок присутствовал в оздоровительном комплексе вместе со спортивной группой. Не обладая навыками плавания, он ушел на глубину бассейна и утонул. Важно отметить, что мальчик находился в воде без индивидуального средства защиты, а над ним не осуществлялось должного контроля со стороны ответственных лиц, пишет ИА «Амител».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело за невыполнение требований безопасности при предоставлении услуг, что привело к неосторожной гибели человека.

В рамках расследования будет проведена юридическая оценка действий работников и лиц, ответственных за безопасность в бассейне. Принимаются меры для выявления причин и условий, способствовавших трагедии, и их устранения.

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