Стало известно, насколько подорожал бензин и дизель в Омске

Так, поднялась стоимость на 10 копеек A-92, А-92 Reactive, A-95, A-95 Reactive. С 65,05 на 66,15 рубля за литр изменилась цена дизеля (+30 копеек). Соответствующие расценки теперь на автозаправках «Топлайн».