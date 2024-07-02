Стало известно, насколько подорожал бензин и дизель в Омске

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Стало известно, что в Омске изменились цены на бензин и дизельное топливо. Зафиксировано подорожание от 10 до 30 копеек.
Так, поднялась стоимость на 10 копеек A-92, А-92 Reactive, A-95, A-95 Reactive. С 65,05 на 66,15 рубля за литр изменилась цена дизеля (+30 копеек). Соответствующие расценки теперь на автозаправках «Топлайн».
На АЗС «Юнигаз» бензин также подорожал на 10 копеек, но исключение — стоимость А-98, которая осталась прежней. Литр дизельного топлива теперь стоит 65,92 рубля вместо 65,07 рублей.
Изменились цены и на АЗС «Газпромнефть». На 10 копеек подорожали A-92, A-95 и G-95. Дизель подорожал на 30 копеек.