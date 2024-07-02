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Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

иллюстрация

Стало известно, насколько подорожал бензин и дизель в Омске

2 июля 2024, 10:44
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Стало известно, насколько подорожал бензин и дизель в Омске

Цены поднялись на всех омских автозаправках.

Стало известно, что в Омске изменились цены на бензин и дизельное топливо. Зафиксировано подорожание от 10 до 30 копеек.

Так, поднялась стоимость на 10 копеек A-92, А-92 Reactive, A-95, A-95 Reactive. С 65,05 на 66,15 рубля за литр изменилась цена дизеля (+30 копеек). Соответствующие расценки теперь на автозаправках «Топлайн».

На АЗС «Юнигаз» бензин также подорожал на 10 копеек, но исключение — стоимость А-98, которая осталась прежней. Литр дизельного топлива теперь стоит 65,92 рубля вместо 65,07 рублей.

Изменились цены и на АЗС «Газпромнефть». На 10 копеек подорожали A-92, A-95 и G-95. Дизель подорожал на 30 копеек.

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#Алина Ясинская#Общество#Омск#Омская область#Россия#Цены на бензин#Цены#Новости
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