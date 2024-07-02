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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Подсветкой омского метромоста займется «Ростелеком»

Со второй попытки: в Омске нашли подрядчика, который займется подсветкой метромоста

2 июля 2024, 13:30
Фото: 1MI

Подсветкой омского метромоста займется «Ростелеком»

Цена контракта составляет 79,7 млн рублей, это почти на 11 млн ниже начальной цены.

Поиски подрядчика, который оснастит омский метромост архитектурной подсветкой, увенчались, наконец, успехом. По данным с сайта госзакупок, сегодня, 2 июля, заключен контракт с ПАО «Ростелеком», которое получит за свою работу 79,7 млн рублей.

Подсветку планируется разместить по всей длине моста — на 1 905 метров. Она должна будет иметь не менее 12 режимов свечения, в том числе новогодний, в честь Дня защитника Отечества, Международного женского дня, праздника Весны и Труда, Дня Победы, Дня народного единства, Дня России и государственного флага РФ. Будет разработан и повседневный вариант подсветки.

Напомним: первая попытка найти подрядчика закончилась неудачей, так как не нашлось желающих. Все работы должны быть завершены к 1 декабря 2024 года.

#Николай Эйхвальд#Омск#Госзакупки#Новости#Метромост#Телеком
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