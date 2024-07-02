Со второй попытки: в Омске нашли подрядчика, который займется подсветкой метромоста

Подсветку планируется разместить по всей длине моста — на 1 905 метров. Она должна будет иметь не менее 12 режимов свечения, в том числе новогодний, в честь Дня защитника Отечества, Международного женского дня, праздника Весны и Труда, Дня Победы, Дня народного единства, Дня России и государственного флага РФ. Будет разработан и повседневный вариант подсветки.