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РЭО: Более десятка концессий заключили в сфере обращения ТКО в 2024 году

РЭО: Более десятка концессий заключили в сфере обращения ТКО в 2024 году

2 июля 2024, 14:48
Фото: reo.ru
С начала 2024 года при участии Российского экологического оператора заключены новые концессионные соглашения на сумму 32,1 миллиарда рублей в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.

В общей сложности подписано 12 концессий, благодаря которым ввод в эксплуатацию новых мощностей позволит обрабатывать свыше 1 миллиона тонн отходов в год. Об этом пишет NewsNN.ru.

Издание пишет, что генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о планах в 2024 году заключить 25 концессионных соглашений о строительстве и эксплуатации объектов обращения с твердыми коммунальными отходами на общую сумму инвестиций свыше 73,62 миллиарда рублей в 18 российских субъектах. Мощность создаваемых объектов по обработке составит 4,11 миллиона тонн в год, по утилизации — 1,28 миллиона тонн в год и по захоронению — 2,53 миллиона тонн в год.

По словам Буцаева, с начала года заключили уже 12 концессий. Российский экологический оператор оказывает методологическое сопровождение в заключении концессий, а также всяческую поддержку регионам. Все проекты по концессиям РЭО планирует профинансировать с использованием облигаций компании.

С начала текущего года РЭО помог 7 субъектам России, включая Новосибирскую, Самарскую, Тамбовскую области, Республику Крым, Ямало-Ненецкий АО, Краснодарский и Хабаровский края. В этих регионах заключили 12 концессионных соглашений на строительство объектов общей стоимостью более 32,1 млрд рублей. Мощность данных объектов составит: по обработке — 1,13 млн тонн в год, по утилизации — 0,36 млн тонн в год и по захоронению — 1,46 млн тонн в год.

В общей сложности за период 2022–2024 гг. РЭО оказал содействие 36 российским субъектам в структурировании и заключении 65 концессий в отношении строительства объектов обращения с твердыми коммунальными отходами на общую сумму инвестиций свыше 170 миллиардов рублей. Мощность создаваемых в рамках концессионных соглашений объектов составит: по обработке — 8,3 млн тонн в год, по утилизации — 2,8 млн тонн в год и по захоронению — 4,9 млн тонн в год.

#Общество
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