РЭО: Более десятка концессий заключили в сфере обращения ТКО в 2024 году

Издание пишет, что генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о планах в 2024 году заключить 25 концессионных соглашений о строительстве и эксплуатации объектов обращения с твердыми коммунальными отходами на общую сумму инвестиций свыше 73,62 миллиарда рублей в 18 российских субъектах. Мощность создаваемых объектов по обработке составит 4,11 миллиона тонн в год, по утилизации — 1,28 миллиона тонн в год и по захоронению — 2,53 миллиона тонн в год.