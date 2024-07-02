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Posted 2 июля, 07:49

Published 2 июля, 07:49

Modified 2 июля, 07:59

Updated 2 июля, 07:59

иллюстрация

Омичам рассказали, какие пищевые привычки из СССР прибавляют нам веса

2 июля 2024, 07:49
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Наши родители жили в эпоху Советского Союза, когда бытовые привычки были совсем другими. Эти привычки передавались из поколения в поколение и дошли и до наших дней. Пришло время признать, что многие из них уже не актуальны, особенно те, из-за которых люди прибавляют в весе.

Издание newia.ru рассказало о пищевых привычках, которые сформировались в СССР и могут способствовать набору лишнего веса:

  • во многих семьях до сих пор существует традиция пить чай со сладостями. Даже если вы идете в гости, то обычно приносите с собой что-нибудь «к чаю» — торт, пирожные или коробку конфет. Иностранные гости часто удивляются, почему русские не могут просто выпить чаю без сладкого. Но так уж у нас заведено: чаепитие со сладостями — это особая домашняя традиция. Однако, если вы следите за своей фигурой, то не стоит слишком часто к ней прибегать;
  • и первое, и второе блюдо нужно есть с хлебом. Эта привычка, скорее всего, появилась у нас благодаря дедушкам и бабушкам, многие из которых прошли войну. Они знали, что хлеб был единственным сытным продуктом. Однако времена изменились, и теперь нет необходимости в таком количестве хлеба. Выбирайте полезные цельнозерновые сорта, которые помогают пищеварению;
  • из советского прошлого к нам пришла традиция обедать комплексно, то есть съедать первое, второе и десерт. Такой обед позволял не чувствовать голод до ужина. Однако диетологи отмечают, что такая пища не всегда полезна для человека. Ведь в ней может быть слишком много калорий, что приводит к избыточному весу и дискомфорту после еды;
  • праздники и семейные торжества всегда сопровождались обильными застольями. На столе было много салатов, горячих блюд и десертов. Чаще всего такие трапезы проходили в позднее время, что не очень полезно для нашего обмена веществ. К чему это приводит? К чувству тяжести в желудке, проблемам с пищеварением, перееданию и набору лишнего веса;
  • когда многие товары были в дефиците, люди привыкли делать запасы продуктов. И хотя сейчас на прилавках магазинов изобилие, некоторые все равно предпочитают закупаться впрок: покупают крупы и сахар большими объемами, запасаются овощами и консервами. Важно только не поддаться искушению и не съесть все раньше времени.
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