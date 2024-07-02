Несовершеннолетний кузбассовец обвиняется в связях с террористической организацией

По версии следствия, в период с мая по июнь 2024 года подросток вступил в ряды запрещенного на территории России украинского военизированного объединения и выполнял задания по сбору и передаче сведений о стратегически важных промышленных объектах региона.



Преступная деятельность несовершеннолетнего была пресечена сотрудниками УФСБ и Центра по противодействию экстремизму регионального управления МВД. Возбуждено уголовное дело по статье «участие в деятельности террористической организации». Суд заключил подростка под стражу на время следствия, пишет sibdepo.ru.



Несмотря на юный возраст фигуранта, ему грозит реальный срок лишения свободы.