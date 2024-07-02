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Несовершеннолетний кузбассовец обвиняется в связях с террористической организацией

2 июля 2024, 08:01
Следственные органы Кузбасса возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Кемерова, обвиняемого в участии в деятельности террористической организации.

По версии следствия, в период с мая по июнь 2024 года подросток вступил в ряды запрещенного на территории России украинского военизированного объединения и выполнял задания по сбору и передаче сведений о стратегически важных промышленных объектах региона.

Преступная деятельность несовершеннолетнего была пресечена сотрудниками УФСБ и Центра по противодействию экстремизму регионального управления МВД. Возбуждено уголовное дело по статье «участие в деятельности террористической организации». Суд заключил подростка под стражу на время следствия, пишет sibdepo.ru.

Несмотря на юный возраст фигуранта, ему грозит реальный срок лишения свободы.

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