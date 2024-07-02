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Updated Сегодня, 08:44

иллюстрация

Нарушал. В Омске молодой водитель попал под уголовное дело после смерти пешехода

2 июля 2024, 08:42
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске молодой водитель попал под уголовное дело после смерти пожилого пешехода

Парня уже неоднократно привлекали к ответственности, в том числе за пьяную езду.

В региональной прокуратуре рассказали о проверке, организованной на фоне смертельного ДТП в Омске. Оно случилось вчера вечером, 1 июля, в районе Амурского поселка. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

По предварительным данным, 22-летний парень ехал на Nissan Almera по улице Челюскинцев со стороны 24-й Северной. Рядом с домом № 85 он выехал на красный сигнал светофора и сбил 60-летнего мужчину. Тот переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. После этого иномарка врезалась в металлический забор и дерево.

Пешеход скончался от полученных травм, а водитель стал фигурантом уголовного дела. Как выяснилось, молодого человека уже привлекали не один раз к административной ответственности за нарушение ПДД. В один из случаев парень садился за руль пьяным.

Вчера также случилась серьезная смертельная авария за городом. Там женщина попала под колеса легковой машины и скончалась. Кажется, что автомобиль ехал на высокой скорости, потому что пешехода откинуло в сторону, на пассажирскую ГАЗель. В этот момент люди как раз выходили из маршрутку на остановку.

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#Алина Ясинская#Происшествия#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Прокуратура#Россия#Прокуратура Омской области#Смерть#Новости#Смертельная авария
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