Нарушал. В Омске молодой водитель попал под уголовное дело после смерти пешехода

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
В региональной прокуратуре рассказали о проверке, организованной на фоне смертельного ДТП в Омске. Оно случилось вчера вечером, 1 июля, в районе Амурского поселка. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.
По предварительным данным, 22-летний парень ехал на Nissan Almera по улице Челюскинцев со стороны 24-й Северной. Рядом с домом № 85 он выехал на красный сигнал светофора и сбил 60-летнего мужчину. Тот переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. После этого иномарка врезалась в металлический забор и дерево.
Пешеход скончался от полученных травм, а водитель стал фигурантом уголовного дела. Как выяснилось, молодого человека уже привлекали не один раз к административной ответственности за нарушение ПДД. В один из случаев парень садился за руль пьяным.
Вчера также случилась серьезная смертельная авария за городом. Там женщина попала под колеса легковой машины и скончалась. Кажется, что автомобиль ехал на высокой скорости, потому что пешехода откинуло в сторону, на пассажирскую ГАЗель. В этот момент люди как раз выходили из маршрутку на остановку.