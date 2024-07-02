Нарушал. В Омске молодой водитель попал под уголовное дело после смерти пешехода

Вчера также случилась серьезная смертельная авария за городом. Там женщина попала под колеса легковой машины и скончалась. Кажется, что автомобиль ехал на высокой скорости, потому что пешехода откинуло в сторону, на пассажирскую ГАЗель. В этот момент люди как раз выходили из маршрутку на остановку.