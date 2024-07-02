На омском «Симфопарке» прозвучала уникальная мелодия, записанная в цехах «Полиома»

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
29 и 30 июня в парке «На Королева» омичи могли познакомиться с уникальным произведением музыкального искусства: с главной сцены, под руководством известного омского дирижера Григория Вевера, оркестр исполнил «Рейв со стеклом».
История этой мелодии началась еще в 2022 году — ведь именно тогда у организаторов из «Проекта М» появилась идея создать выставку, посвященную индустриальному наследию Омской области. Одним из экспонатов выставки стал музыкальный альбом «Фабрика звуков».
Идея Сережи Сирина, композитора и создателя альбома, заключалась в том что звук промышленного оборудования — это тоже музыка, из которой можно создавать фантастические композиции. Творческим партнером проекта стал завод «Полиом» — все музыкальное «сырье» для будущих треков «произвели» и записали именно там. Однако не стоит думать, что все, что было слышно — это писк приборов, гудение и прочие промышленные шумы:
«Я бы не сказал, что классические музыкальные инструменты мне наскучили — в альбоме присутствует и скрипка, и даже голос оперной певицы. Но, в целом, самое интересное — случается на „стыке дисциплин“. Если мы используем какие-то индустриальные звуки, если мы смешаем их со скрипкой, с живыми инструментами, со звуками техно, со звуками drum-n-bass'а, современными ритмами и классическими мотивами — то и получается такое „художественное высказывание“, — рассказал композитор.
Ну, а впервые то, о чем «поет завод», омичи услышали 31 июля того же года — мелодия оборудования, сплетенная с музыкальными инструментами, вокалом и голосами, зазвучала во внутреннем дворике Центра «Эрмитаж-Сибирь» (акустика была потрясающей).
Всего солисты исполнили 10 треков, даже в своих названиях радикально отличающихся от обычной музыки: «Объявление начальника смены», «Станки, аспираторы и чиптюн», «Вальс вымышленного устройства», «День на заводе», «Рейв со стеклом» и другие.
Последний трек, уже в 2024 году, в последние выходные июня, вновь зазвучал уже на главной сцене «Симфопарка» — но в принципиально другом формате: все исполнение было инструментальным. Кстати, репетировали артисты в месте, где все началось: на «Полиоме».
Инициатива, когда-то давно рожденная арт-проектом, понемногу набирает обороты: в прошлом году Омская область стала участником Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность», объединившая более 40 представителей предприятий, институтов развития и поддержки бизнеса, вузов, туроператоров, экскурсоводов — словом, тех людей, способных рассказать о промышленности города гораздо больше, чем знают обыватели. Кроме того, так родился и индустриальный маршрут «Промышленность Сибири — величие России», одним из пунктов которого является и завод «Полиом».
«Омск по праву называют культурной столицей Сибири и крупнейшим промышленным центром страны. В новом творческом проекте мы решили объединить символы идентичности нашего региона. Популяризация производства через художественные образы и искусство — это возможность для омичей по-новому взглянуть на завод и услышать его голос», — отметил генеральный директор ООО «Полиом» Павел Евдокимов.
«Первый раз мы сотрудничаем с представителями промышленности — заводами: интересная идея — сыграть на контрасте и объединить искусство и механизмы. У нас уже был опыт похожей „оркестровки“, когда я писал партитуры для программы с электронной музыкой, поэтому не скажу, что здесь было что-то новое, но сам альбом, который сделал Сережа, действительно необычная идея. Я с таким не сталкивался: когда звуки производства организованы в ритмические паттерны и из них получается интересная и необычная музыка. Струны же, в свою очередь, добавили какого-то тепла, душевности в звучание трека, несколько его „очеловечили"», — рассказал Григорий Вевер, создавший инструментальное звучание омского химпрома.
Завораживающий визуальный ряд для музыкального произведения снял Туристский информационный центр Омской области. Режиссер и видеограф Анатолий Жалейко рассказал, что снять клип на произведение оказалось не простой задачей:
«Мне приходилось и раньше делать видео для промышленных предприятий, но этот проект всё же немного отличался от того, что было раньше. Во-первых, „Полиом“ — завод молодой и из-за высокого уровня автоматизации картинка довольно ровная: нет движения сред, нет дыма, огня, ручной работы. Нам пришлось потрудиться, чтобы найти фактуру для видео. Во-вторых, над созданием композиции трудилась большая команда — сначала был создан электронный трек из звуков заводских приборов и оборудования, потом Григорий Вевер усилил его инструментальным звучанием, а я добавил еще и визуальный ряд. По-моему, получилась очень хорошая работа — единая композиция, которую нужно не только слушать, но и обязательно смотреть», — рассказал автор музыкального клипа.
И, раз уж на то пошло, то появление новых аранжировок и каверов на уже существующие треки — это тоже голос искусства, свежий взгляд творцов, готовых не просто исполнять, но и предложить миру свое видение. Так случилось и с «Рейвом со стеклом»: в аранжировке Григория Вевера звон пробирок, гудение компрессоров, ветер на территории завода и даже дрель обрели новые голоса, соединившись со скрипками, виолончелью и бархатным звуком органа.