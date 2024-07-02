На омском «Симфопарке» прозвучала уникальная мелодия, записанная в цехах «Полиома»

И, раз уж на то пошло, то появление новых аранжировок и каверов на уже существующие треки — это тоже голос искусства, свежий взгляд творцов, готовых не просто исполнять, но и предложить миру свое видение. Так случилось и с «Рейвом со стеклом»: в аранжировке Григория Вевера звон пробирок, гудение компрессоров, ветер на территории завода и даже дрель обрели новые голоса, соединившись со скрипками, виолончелью и бархатным звуком органа.