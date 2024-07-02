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Updated Сегодня, 04:41

Иллюстрация

Маленький «ястреб». У голкипера омского «Авангарда» родился сын

2 июля 2024, 04:39
Фото: 1MI
Иллюстрация

У вратаря омского «Авангарда» Михаила Бердина родился сын

Мальчика назвали Иваном.

Накануне, 1 июля, у голкипера омского «Авангарда» Михаила Бердина и его жены Анастасии родился сын, сообщили в хоккейном клубе.

«Мальчика назвали Иваном, 4300 г, 56 см — настоящий богатырь, видимо, сразу с вратарской экипировкой. Здоровья родителям и маленькому „ястребу“!» — поделились в социальных сетях «Авангарда».
Фото: ХК Авангард

Отметим, что вратарь совсем недавно присоединился к «ястребам». Ранее Михаил Бердин выступал за хоккеный клуб «Сочи». «Авангард» заключил контракт с голкипером на два сезона. Бердин будет получать в омской команде 35 млн в год.

Готовится контракт. Ворота «Авангарда» в новом сезоне будет защищать Михаил Бердин
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Семья#Рождение#Михаил Бердин
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