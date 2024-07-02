Маленький «ястреб». У голкипера омского «Авангарда» родился сын

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
Накануне, 1 июля, у голкипера омского «Авангарда» Михаила Бердина и его жены Анастасии родился сын, сообщили в хоккейном клубе.
«Мальчика назвали Иваном, 4300 г, 56 см — настоящий богатырь, видимо, сразу с вратарской экипировкой. Здоровья родителям и маленькому „ястребу“!» — поделились в социальных сетях «Авангарда».
Отметим, что вратарь совсем недавно присоединился к «ястребам». Ранее Михаил Бердин выступал за хоккеный клуб «Сочи». «Авангард» заключил контракт с голкипером на два сезона. Бердин будет получать в омской команде 35 млн в год.