Маленький «ястреб». У голкипера омского «Авангарда» родился сын

Отметим, что вратарь совсем недавно присоединился к «ястребам». Ранее Михаил Бердин выступал за хоккеный клуб «Сочи». «Авангард» заключил контракт с голкипером на два сезона. Бердин будет получать в омской команде 35 млн в год.