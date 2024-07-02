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Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

иллюстрация

IT и маркетинг. SMM-менеджеры возглавили топ самых популярных профессий среди омичей

2 июля 2024, 07:26
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Вакансии в сфере маркетинга и IT стали самыми «молодежными» в Омской области

Аналитики составили топ-20 самых популярных профессий по мнению омской молодежи. На лидирующих позициях оказались SMM-менеджеры и тестировщики, а закрывают рейтинг бизнес-аналитики, менеджеры по маркетингу, системные администраторы, маркетологи-аналитики и промоутеры.

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, какие профессии пользуются наибольшим спросом среди молодежи в нашем регионе. Для этого они провели опрос среди омичей в возрасте от 14 до 35 лет.

В топ-20 наиболее востребованных профессий вошли:

  • SMM-менеджеры — 76% резюме принадлежат молодым специалистам;
  • тестировщики — 75%;
  • продуктовые аналитики и event-менеджеры — 74%;
  • артисты, актеры, аниматоры — 73%;
  • фотографы — 72%;
  • системные аналитики и продюсеры — по 71%;
  • программисты — 70%;
  • специалисты технической поддержки, геодезисты, дизайнеры, хостес — по 69%;
  • специалисты по работе с данными для решения задач бизнеса (Data Scientist) — 68%;
  • бизнес-аналитики, менеджеры по маркетингу, системные администраторы, маркетологи-аналитики — 66%;
  • промоутеры — 65%.

Как отмечают эксперты, сегодня каждый пятый работодатель уделяет внимание работе с молодыми специалистами. За последние три года в Омске значительно увеличилось количество компаний, которые принимают на работу сотрудников в возрасте от 18 до 25 лет.

Ранее Город55 рассказал, когда омичи смогут получать доход в размере 100 тысяч рублей ежемесячно. Согласно прогнозам, через 3,8 года более четверти населения региона будут зарабатывать эту сумму с учетом покупательной способности. Спустя 7,8 года эта сумма станет доступна более чем половине омичей. А большинству жителей области потребуется 11,5 лет, чтобы достичь этого уровня дохода. Отметим, что наш регион оказался на 41-м месте среди всех субъектов России по динамике роста зарплат.

Ждать недолго. Омичам рассказали, когда их ежемесячный доход вырастет до 100 тысяч
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