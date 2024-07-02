IT и маркетинг. SMM-менеджеры возглавили топ самых популярных профессий среди омичей

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, какие профессии пользуются наибольшим спросом среди молодежи в нашем регионе. Для этого они провели опрос среди омичей в возрасте от 14 до 35 лет.
В топ-20 наиболее востребованных профессий вошли:
Как отмечают эксперты, сегодня каждый пятый работодатель уделяет внимание работе с молодыми специалистами. За последние три года в Омске значительно увеличилось количество компаний, которые принимают на работу сотрудников в возрасте от 18 до 25 лет.
Ранее Город55 рассказал, когда омичи смогут получать доход в размере 100 тысяч рублей ежемесячно. Согласно прогнозам, через 3,8 года более четверти населения региона будут зарабатывать эту сумму с учетом покупательной способности. Спустя 7,8 года эта сумма станет доступна более чем половине омичей. А большинству жителей области потребуется 11,5 лет, чтобы достичь этого уровня дохода. Отметим, что наш регион оказался на 41-м месте среди всех субъектов России по динамике роста зарплат.