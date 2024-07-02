IT и маркетинг. SMM-менеджеры возглавили топ самых популярных профессий среди омичей

Ранее Город55 рассказал, когда омичи смогут получать доход в размере 100 тысяч рублей ежемесячно. Согласно прогнозам, через 3,8 года более четверти населения региона будут зарабатывать эту сумму с учетом покупательной способности. Спустя 7,8 года эта сумма станет доступна более чем половине омичей. А большинству жителей области потребуется 11,5 лет, чтобы достичь этого уровня дохода. Отметим, что наш регион оказался на 41-м месте среди всех субъектов России по динамике роста зарплат.