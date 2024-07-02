Инженеры установили мировой рекорд по передаче данных: 402 000 000 мегабит в секунду

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Как пишет newkhakasiya.online, исследование совместно проводилось учеными из Англии, Японии и США.
Издание отмечает, что такая скорость позволила бы одновременно смотреть около 134 млн фильмов в самом высоком разрешении. Как уточняется, общей методологической основой исследования являлось применение 6 диапазонов (O, E, S, C, L и U) вместо 4, хотя обычно люди пользуются одним или двумя диапазонами.
По мнению ученых, открытие может пригодиться для дальнейшего наращивания пропускной способности и скорости при сохранении цены на оптоволоконную связь.