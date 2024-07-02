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Posted Сегодня, 15:50

Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

Инженеры установили мировой рекорд по передаче данных: 402 000 000 мегабит в секунду

Инженеры установили мировой рекорд по передаче данных: 402 000 000 мегабит в секунду

2 июля 2024, 15:50
Фото: 1MI
Международной группе ученых удалось передать данные с казавшейся прежде невероятной скоростью 402 терабит в секунду по обычному оптическому волокну. Предыдущий подобный рекорд составлял 301 терабит в секунду.

Как пишет newkhakasiya.online, исследование совместно проводилось учеными из Англии, Японии и США.

Издание отмечает, что такая скорость позволила бы одновременно смотреть около 134 млн фильмов в самом высоком разрешении. Как уточняется, общей методологической основой исследования являлось применение 6 диапазонов (O, E, S, C, L и U) вместо 4, хотя обычно люди пользуются одним или двумя диапазонами.

По мнению ученых, открытие может пригодиться для дальнейшего наращивания пропускной способности и скорости при сохранении цены на оптоволоконную связь.

#Общество
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