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Банкет на 200 человек. Экс-хоккеист «Авангарда» Сушинский с размахом отметит юбилей

2 июля 2024, 04:59
Фото: Изображение Midjourney
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Бывший игрок «Авангарда» Сушинский закатит банкет на 200 человек в честь юбилея

Максиму Сушинскому 1 июля исполнилось 50 лет.

Хоккеист Максим Сушинский планирует с размахом отметить свой юбилей. Накануне, 1 июля, ему исполнилось 50 лет.

«Для меня юбилей — отличный повод собраться. Приедут родственники, друзья, партнеры по бизнесу. В общей сложности человек двести. Отметим, повеселимся, повспоминаем», — передает слова именинника издание «Спорт-Экспресс».

Сушинский добавил, что ждет на банкете хоккеистов Дмитрия Затонского, Даниса Зарипова, Александра Гуськова, Дениса Денисова, Александра Попова. Юбиляр сообщил, что гостей могло быть больше, однако летом многие уехали в отпуск.

Для многих поколений болельщиков «Авангарда» имя Сушинского является символом клуба. В сезонах 1997—2005 хоккеист провел за «ястребов» 412 матчей, забросил 171 шайбу, сделал 239 передач. В 2018–2020 годах являлся президентом клуба «Авангард».

Ранее Город55 рассказывал, что у вратаря «Авангарда» Михаила Бердина родился сын Иван.

Маленький «ястреб». У голкипера омского «Авангарда» родился сын
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#Евгений Игишев#Интервью#Спорт#Хоккей#Россия#Юбилей#Максим Сушинский#Банкет
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