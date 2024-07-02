Банкет на 200 человек. Экс-хоккеист «Авангарда» Сушинский с размахом отметит юбилей

Сушинский добавил, что ждет на банкете хоккеистов Дмитрия Затонского, Даниса Зарипова, Александра Гуськова, Дениса Денисова, Александра Попова. Юбиляр сообщил, что гостей могло быть больше, однако летом многие уехали в отпуск.