Банкет на 200 человек. Экс-хоккеист «Авангарда» Сушинский с размахом отметит юбилей

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Published Сегодня, 04:59
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Хоккеист Максим Сушинский планирует с размахом отметить свой юбилей. Накануне, 1 июля, ему исполнилось 50 лет.
«Для меня юбилей — отличный повод собраться. Приедут родственники, друзья, партнеры по бизнесу. В общей сложности человек двести. Отметим, повеселимся, повспоминаем», — передает слова именинника издание «Спорт-Экспресс».
Сушинский добавил, что ждет на банкете хоккеистов Дмитрия Затонского, Даниса Зарипова, Александра Гуськова, Дениса Денисова, Александра Попова. Юбиляр сообщил, что гостей могло быть больше, однако летом многие уехали в отпуск.
Для многих поколений болельщиков «Авангарда» имя Сушинского является символом клуба. В сезонах 1997—2005 хоккеист провел за «ястребов» 412 матчей, забросил 171 шайбу, сделал 239 передач. В 2018–2020 годах являлся президентом клуба «Авангард».
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