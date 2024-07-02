1,5 млн на демонтаж. В Омске ищут подрядчика для сноса аварийного дома на 20 лет РККА

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Управление дорожного хозяйства и благоустройства ищет организацию, которая снесет аварийный дом на улице 20 лет РККА, 180. Подрядчика ищут через сайт госзакупок.
Начальная цена контракта — 1 503 450 рублей. Согласно документации, подрядчик должен выполнить работы в течение 30 дней с момента заключения договора.
Напомним, что жители этого дома обратились с жалобой в прокуратуру. Проверка показала, что дом включен в программу переселения граждан из аварийного жилья на период с 2019 по 2025 годы. Согласно плану, жильцы дома должны быть переселены до 31 декабря 2024 года.
Однако состояние здания оказалось настолько критическим, что жителей нужно было переселить незамедлительно. Прокурор обратился в суд с иском к городской администрации, требуя решить эту проблему.
Специалисты провели судебную строительную экспертизу. Она подтвердила, что дом находится в аварийном состоянии. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Решение суда вступило в законную силу, и прокуратура контролирует его исполнение.