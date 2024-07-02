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Published Сегодня, 05:44

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Updated Сегодня, 09:23

иллюстрация

1,5 млн на демонтаж. В Омске ищут подрядчика для сноса аварийного дома на 20 лет РККА

2 июля 2024, 05:44
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске ищут подрядчика, который снесет аварийный дом на 20 лет РККА за 1,5 млн

УДХБ ищет подрядчика для сноса аварийного барака на улице 20 лет РККА. Начальная стоимость контракта — 1,5 млн. Согласно требованиям, подрядчик должен выполнить работы в течение 30 дней с момента подписания договора.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства ищет организацию, которая снесет аварийный дом на улице 20 лет РККА, 180. Подрядчика ищут через сайт госзакупок.

Начальная цена контракта — 1 503 450 рублей. Согласно документации, подрядчик должен выполнить работы в течение 30 дней с момента заключения договора.

Напомним, что жители этого дома обратились с жалобой в прокуратуру. Проверка показала, что дом включен в программу переселения граждан из аварийного жилья на период с 2019 по 2025 годы. Согласно плану, жильцы дома должны быть переселены до 31 декабря 2024 года.

Однако состояние здания оказалось настолько критическим, что жителей нужно было переселить незамедлительно. Прокурор обратился в суд с иском к городской администрации, требуя решить эту проблему.

Специалисты провели судебную строительную экспертизу. Она подтвердила, что дом находится в аварийном состоянии. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Решение суда вступило в законную силу, и прокуратура контролирует его исполнение.

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