1,5 млн на демонтаж. В Омске ищут подрядчика для сноса аварийного дома на 20 лет РККА

Напомним, что жители этого дома обратились с жалобой в прокуратуру. Проверка показала, что дом включен в программу переселения граждан из аварийного жилья на период с 2019 по 2025 годы. Согласно плану, жильцы дома должны быть переселены до 31 декабря 2024 года.