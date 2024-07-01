Земляничные места. Омичам рассказали, где в этом году можно собирать ягоду

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:39
Updated Сегодня, 03:39
В паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» омичи обсуждают места, где можно собрать целые ведра лесных ягод. Одна из участниц рассказала, что в окрестностях поселка Красный Яр в Любинском районе ей удалось собрать 15 литров земляники.
Ягода только начинает созревать, однако в больших количествах ее уже можно найти в направлении поселка Саргатское. Также много зеленой ягоды можно увидеть на Пушкинском тракте и в районе Кормиловки. Омичи считают, что ягода окончательно созреет уже к следующим выходным.
При этом сейчас в лесах началась обработка от непарного шелкопряда. Планируется обезопасить 25 тысяч гектаров леса. Обработки пройдут в следующих районах: Азовском, Большереченском, Горьковском, Кормиловском, Оконешниковском, Омском, Саргатском, Черлакском, Павлоградском и Нововаршавском.
Специалисты предупреждают, что сроки обработок могут быть изменены из-за погодных условий, так как проводить их во время осадков нельзя. Отметим, что жителям региона рекомендуют не ходить в леса и не собирать там грибы и ягоды как минимум сутки после обработки.
Ранее Город55 рассказывал, где в Омской области сейчас можно найти грибы. Богатый урожай грибов собрали в Тевризском и Москаленском районах, а также неподалеку от Подгородки.