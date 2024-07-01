Земляничные места. Омичам рассказали, где в этом году можно собирать ягоду

Специалисты предупреждают, что сроки обработок могут быть изменены из-за погодных условий, так как проводить их во время осадков нельзя. Отметим, что жителям региона рекомендуют не ходить в леса и не собирать там грибы и ягоды как минимум сутки после обработки.