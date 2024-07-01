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Posted Вчера, 07:27

Published Вчера, 07:27

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

В магазинах Кузбасса проверяют яйца после обнаружения в них опарышей

1 июля 2024, 07:27
Министерство промышленности и торговли Кузбасса сообщило о проблеме с куриными яйцами в кемеровских магазинах. В минувшие выходные жители города пожаловались на качество яиц в соцсетях.

29 июня покупатель сообщил о разбитом испорченном яйце в одном из магазинов на Южном. Работники магазина проверили всю продукцию и сняли с продажи непригодные яйца. Покупателю принесли извинения.

Аномальная жара стала причиной быстрой порчи яиц, передает sibdepo.ru. Сейчас во всех магазинах сети проводится тщательная переборка куриных яиц и обработка стеллажного оборудования. Ситуация находится под контролем.

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