В магазинах Кузбасса проверяют яйца после обнаружения в них опарышей

29 июня покупатель сообщил о разбитом испорченном яйце в одном из магазинов на Южном. Работники магазина проверили всю продукцию и сняли с продажи непригодные яйца. Покупателю принесли извинения.



Аномальная жара стала причиной быстрой порчи яиц, передает sibdepo.ru. Сейчас во всех магазинах сети проводится тщательная переборка куриных яиц и обработка стеллажного оборудования. Ситуация находится под контролем.