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Published Сегодня, 17:30

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

Специалисты назвали шесть причин для включения груш в ежедневный рацион

Специалисты назвали шесть причин для включения груш в ежедневный рацион

1 июля 2024, 17:30
Фото: Изображение Midjourney
В обществе активно пропагандируются идеи о полезных свойствах авокадо, яблок, ягод годжи и других плодов. Но в перечне полезных фруктов есть и незаслуженно забытый — груша. Она настолько полезна, что мы решили рассказать о ее свойствах в нашем материале.

Груши поддерживают здоровый баланс микрофлоры кишечника человека, потому что в большом количестве содержат вещества, которыми питаются полезные бактерии.

Также уникальный фрукт помогает организму справляться с воспалением, поскольку в их составе присутствуют флавоноиды. Эти вещества способствуют снижению риска развития диабета II типа и заболеваний сердца, пишет newia.ru.

В грушах содержится несколько антиоксидантов: витамины К и С, антоцианин и кверцетин. Последний содержится в кожуре и способствует снижению уровня плохого холестерина в крови. Эти вещества защищают наш организм от целого ряда заболеваний.

Риски развития диабета и заболеваний сосудов и сердца при регулярном употреблении в пищу груш снижаются еще и благодаря содержанию в них клетчатки, а также сравнительно низкому гликемическому индексу.

По словам доктора медицинских наук, диетолога и главы Core Nutrition Health and Wellness Джули Пейс, при употреблении пяти и более порций груш в неделю риск развития диабета II типа снижается на 23%.

А согласно заявлению доктора медицинских наук, диетолога Ханны Джонс, в одной груше содержится 5,5 грамма клетчатки на порцию, что составляет порядка 20% ее суточной нормы.

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