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Posted Сегодня, 16:48

Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

иллюстрация

Сэкономили. На украшение Омска ко Дню города потратят вдвое меньше, чем планировалось

1 июля 2024, 16:48
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

На украшение Омска ко Дню города потратят вдвое меньше, чем планировалось

Администрация города была готова потратить на декорацию больше 1 млн рублей.

Стало известно, кто будет украшать Омск ко Дню города. Также появилась информация о том, сколько будут стоить данные работы.

На портале госзакупок указано, что подрядчик должен не только изготовить, но и установить баннеры для городских улиц. Предполагается, что победитель торгов успеет все выполнить до 19 июля.

Начальная стоимость контракта составила 1 037 200 рублей. В конечном итоге цена была снижена до 554 442 рублей. Соответствующую сумму на аукционе выставил омский предприниматель Константин Кучеренко. Контракт с ним подписали сегодня, 1 июля. К слову, бизнесмен нередко получает подобные подряды.

Полмиллиона сэкономили. На украшение омских улиц к 9 мая потратят 640 тысяч рублей
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#Алина Ясинская#Омск#Омская область#Россия#Новости
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