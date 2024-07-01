Сэкономили. На украшение Омска ко Дню города потратят вдвое меньше, чем планировалось

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Стало известно, кто будет украшать Омск ко Дню города. Также появилась информация о том, сколько будут стоить данные работы.
На портале госзакупок указано, что подрядчик должен не только изготовить, но и установить баннеры для городских улиц. Предполагается, что победитель торгов успеет все выполнить до 19 июля.
Начальная стоимость контракта составила 1 037 200 рублей. В конечном итоге цена была снижена до 554 442 рублей. Соответствующую сумму на аукционе выставил омский предприниматель Константин Кучеренко. Контракт с ним подписали сегодня, 1 июля. К слову, бизнесмен нередко получает подобные подряды.