Пассажиры видели. В Омской области от удара иномарки женщину отбросило на газельку

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
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Updated Сегодня, 16:20
Сегодня, 1 июля, в Омском районе произошла смертельная авария. Сотрудники региональной Госавтоинспекции узнали об этом в 19:05.
По предварительной информации, мужчина 1991 года рождения на Nissan ехал по дороге Омск-Русская Поляна. В районе 19 километра он сбил человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора.
От удара пешехода отбросило на ГАЗель с пассажирами, которая двигалась по маршруту «Омск-Сосновка». Ею управлял мужчина 1987 года рождения. В тот момент из микроавтобуса выходили пассажиры на ООТ «Техникум».
Пешеходом оказалась женщина. Она скончалась на месте происшествия. Правоохранительные органы сообщают, что пока не установили ее личность. В момент ДТП в салоне газели были девять человек. Медпомощь никому из них не понадобилась.