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Posted Сегодня, 16:18

Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

В Омской области от удара иномарки женщину отбросило на пассажирскую газельку

Пассажиры видели. В Омской области от удара иномарки женщину отбросило на газельку

1 июля 2024, 16:18
Фото: УМВД РФ по Омской области

В Омской области от удара иномарки женщину отбросило на пассажирскую газельку

Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Сегодня, 1 июля, в Омском районе произошла смертельная авария. Сотрудники региональной Госавтоинспекции узнали об этом в 19:05.

По предварительной информации, мужчина 1991 года рождения на Nissan ехал по дороге Омск-Русская Поляна. В районе 19 километра он сбил человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора.

Видео: УМВД РФ по Омской области

От удара пешехода отбросило на ГАЗель с пассажирами, которая двигалась по маршруту «Омск-Сосновка». Ею управлял мужчина 1987 года рождения. В тот момент из микроавтобуса выходили пассажиры на ООТ «Техникум».

Пешеходом оказалась женщина. Она скончалась на месте происшествия. Правоохранительные органы сообщают, что пока не установили ее личность. В момент ДТП в салоне газели были девять человек. Медпомощь никому из них не понадобилась.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Видео#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Россия#Новости#Смертельная авария#УМВД Омской области
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