Отложили рейс на сутки. После концерта в Омске Тимати не смог улететь в Москву

Ранее Город55 рассказал, как в нашем городе отметили День молодежи в этом году. После насыщенной праздничной программы состоялся многочасовой концерт с участием популярных исполнителей — певицы Мари Краймбрери и рэпера Тимати. Отметим, что на концерт пришло 120 тысяч омичей. В нашем материале вы можете посмотреть, как это было.