gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

выступление Тимати в Омске

Отложили рейс на сутки. После концерта в Омске Тимати не смог улететь в Москву

1 июля 2024, 04:31
Фото: gorod55.ru
выступление Тимати в Омске

В омском аэропорту задержали рейс, на котором должен был лететь Тимоти

В субботу известный рэпер Тимати выступал перед омичами. Но покинуть Омск оказалось непросто. Как сообщили в телеграм-канале «Омск путеводитель», рейс, на котором он планировал улететь, отложили.

В День молодежи известный рэпер Тимати выступил перед омичами. Однако покинуть Омск оказалось не так просто. Как сообщили в телеграм-канале «Омск путеводитель», рейс, на котором он планировал улететь, перенесли на сутки.

«Не пытайтесь покинуть Омск… Даже Тимати это не удалось. Как нам стало известно из собственных источников в аэропорту, рейс, на котором он должен был улететь сегодня днем, перенесли на завтра. Если вы решили, что он еще там, то спешим вас расстроить», — написали в телеграм-канал.

Также, по информации «Омск путеводитель», Тимати провел время, наслаждаясь видами нашего города, в ресторане «Крыша Сибири».

Ранее Город55 рассказал, как в нашем городе отметили День молодежи в этом году. После насыщенной праздничной программы состоялся многочасовой концерт с участием популярных исполнителей — певицы Мари Краймбрери и рэпера Тимати. Отметим, что на концерт пришло 120 тысяч омичей. В нашем материале вы можете посмотреть, как это было.

На День молодежи в Омске известный рэпер Тимати станцевал лезгинку
Узнать подробнее
Читайте также:
Многочасовое ожидание. Из-за плохой погоды произошли массовые задержки рейсов в ОмскеГде лучшие тусовки? Как в Омске отметили День молодежи-2024
#Общество#Происшествия#Самолет#Омск#Омская область#Россия#Аэропорт#Ресторан#Новости#Рейс#Задержка самолета#Звезда#Перенос#Тимати#Крыша Сибири
Подпишитесь
«Зарплаты тоже повысили?»: как омичи отреагировали на увеличение стоимости проезда
Сегодня, 09:58
Сбой прошивки и нестабильный софт: из-за чего чаще всего ломаются валидаторы в Омске
Сегодня, 08:23
Бывший почти мэр Омска Сергей Фролов ушел на пенсию
Сегодня, 08:51
Сравняют с землей. Прокуратура потребовала закрыть стройку ЖК на Пригородной
Сегодня, 09:17
Зной уходит. Июль в Омской области станет очень дождливым месяцем
Сегодня, 11:13
Первый рейс отменили. Омичам объяснили, что происходит с рейсом Омск — Усть-Ишим
Сегодня, 05:10