Отложили рейс на сутки. После концерта в Омске Тимати не смог улететь в Москву

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
В День молодежи известный рэпер Тимати выступил перед омичами. Однако покинуть Омск оказалось не так просто. Как сообщили в телеграм-канале «Омск путеводитель», рейс, на котором он планировал улететь, перенесли на сутки.
«Не пытайтесь покинуть Омск… Даже Тимати это не удалось. Как нам стало известно из собственных источников в аэропорту, рейс, на котором он должен был улететь сегодня днем, перенесли на завтра. Если вы решили, что он еще там, то спешим вас расстроить», — написали в телеграм-канал.
Также, по информации «Омск путеводитель», Тимати провел время, наслаждаясь видами нашего города, в ресторане «Крыша Сибири».
Ранее Город55 рассказал, как в нашем городе отметили День молодежи в этом году. После насыщенной праздничной программы состоялся многочасовой концерт с участием популярных исполнителей — певицы Мари Краймбрери и рэпера Тимати. Отметим, что на концерт пришло 120 тысяч омичей. В нашем материале вы можете посмотреть, как это было.