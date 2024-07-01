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Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

В Омской области мужчина умер в карете скорой после «кувырка» в кювет

Не доехал. В Омской области мужчина умер в карете скорой после «кувырка» в кювет

1 июля 2024, 11:41
Фото: УМВД РФ по Омской области

В Омской области мужчина умер в карете скорой после «кувырка» в кювет

Правоохранительные органы пока не могут назвать причины, по которым случилась авария.

Вчера вечером, 30 июня, в Омской области произошла авария с погибшим. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 18:50 и выехали на место в Муромцевском районе.

Они выяснили, что мужчина 1989 года рождения ехал по дороге «Муромцево-Павловка-Дурново». Двигался водитель на «ВАЗ-21099». В какой-то момент он не справился с управлением и съехал в кювет с правой стороны.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Машина перевернулась. Когда скорая приехала, водитель еще был жив, но скончался по дороге в больницу.

В пресс-центре УМВД РФ по Омской области отмечают, что получили только предварительные данные по ДТП. Все обстоятельства и причины случившегося будут выяснены позже в процессе проверки.

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#Алина Ясинская#Происшествия#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Россия#Новости#Смертельная авария#УМВД Омской области
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