Не доехал. В Омской области мужчина умер в карете скорой после «кувырка» в кювет

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Вчера вечером, 30 июня, в Омской области произошла авария с погибшим. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 18:50 и выехали на место в Муромцевском районе.
Они выяснили, что мужчина 1989 года рождения ехал по дороге «Муромцево-Павловка-Дурново». Двигался водитель на «ВАЗ-21099». В какой-то момент он не справился с управлением и съехал в кювет с правой стороны.
Машина перевернулась. Когда скорая приехала, водитель еще был жив, но скончался по дороге в больницу.
В пресс-центре УМВД РФ по Омской области отмечают, что получили только предварительные данные по ДТП. Все обстоятельства и причины случившегося будут выяснены позже в процессе проверки.