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Posted Вчера, 07:21

Published Вчера, 07:21

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Мужчина смог выбраться из лап медведя в российском регионе

1 июля 2024, 07:21
Мужчине оказали медицинскую помощь после нападения медведя в Междуреченске. По сообщению пресс-службы городской больницы, мужчина выжил и сумел выбраться.

Его доставили в больницу с рваными ранами. Пострадавшего зовут Владимир. Сейчас его состояние стабильно.

Как рассказал местный житель телеканалу «Вести-Кузбасс», мужчина столкнулся с медведем во время его трапезы. Хищник напал на человека, но затем скрылся в лесу. Благодаря этому Владимиру удалось избежать смерти, пишет sibdepo.ru.

По словам сотрудников медицинского учреждения, врачи уже наложили пострадавшему швы, а медсёстры занимаются перевязками. Сам Владимир успокаивает жителей города, отмечая, что медведь сейчас не появляется в Усинском. Инцидент произошёл в 20 километрах от города, в верховьях реки Уса.

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