Мужчина смог выбраться из лап медведя в российском регионе

По словам сотрудников медицинского учреждения, врачи уже наложили пострадавшему швы, а медсёстры занимаются перевязками. Сам Владимир успокаивает жителей города, отмечая, что медведь сейчас не появляется в Усинском. Инцидент произошёл в 20 километрах от города, в верховьях реки Уса.