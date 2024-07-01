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Posted 1 июля, 07:21

Published 1 июля, 07:21

Modified 2 июля, 07:25

Updated 2 июля, 07:25

Мужчина смог выбраться из лап медведя в российском регионе

1 июля 2024, 07:21
Мужчине оказали медицинскую помощь после нападения медведя в Междуреченске. По сообщению пресс-службы городской больницы, мужчина выжил и сумел выбраться.

Его доставили в больницу с рваными ранами. Пострадавшего зовут Владимир. Сейчас его состояние стабильно.

Как рассказал местный житель телеканалу «Вести-Кузбасс», мужчина столкнулся с медведем во время его трапезы. Хищник напал на человека, но затем скрылся в лесу. Благодаря этому Владимиру удалось избежать смерти, пишет sibdepo.ru.

По словам сотрудников медицинского учреждения, врачи уже наложили пострадавшему швы, а медсёстры занимаются перевязками. Сам Владимир успокаивает жителей города, отмечая, что медведь сейчас не появляется в Усинском. Инцидент произошёл в 20 километрах от города, в верховьях реки Уса.

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