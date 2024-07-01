Мэр Шелест рассказал, как идет реконструкция на бульваре Архитекторов в Омске

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Сегодня Сергей Шелест посетил бульвар Архитекторов, где продолжаются работы по реконструкции. Он обсудил с подрядчиком план работ.
«Первый рабочий день после отпуска начал на бульваре Архитекторов. Здесь с сегодняшнего дня ограничено движение транспорта на перекрестке с улицей Волгоградской», — написал в своем телеграм-канале мэр Шелест.
Сначала строители демонтируют старое дорожное покрытие. Затем они переустроят сети связи и газопровода, а также проложат новую ливневую канализацию. Водопроводные трубы будут вынесены за границы расширения дороги силами «Омскводоканала». Как только основные пересечения сетей будут подготовлены, начнётся процесс строительства новой дороги.
«Работаем и на других участках бульвара — приступили к укладке асфальтобетона на части дороги от ул. 70 лет Октября до ул. Ватутина. Дальше ждем сетевиков: как только они завершат работы по переустройству сетей теплоснабжения и горячей воды в районе перекрестка с Ватутина, сможем отработать и сам перекресток, и соединить два участка в асфальте, чтобы оперативно возобновить движение транспорта. В среднем сейчас задействовано 50 единиц техники и порядка 45 человек без учета механизаторов», — отметил первый заместитель директора ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков.
В депстрое сообщили, что к 1 августа планируют завершить работы по модернизации всех основных сетей, чтобы расчистить пространство для дорожных строителей. На данный момент уже приняты и оплачены работы на сумму около 120 млн рублей.
К 1 сентября на перекрестке бульвара с улицами Ватутина и Волгоградской вновь появится транспорт. До этого времени водителям придется изменить свои маршруты и быть более внимательными на дороге.
«С целью обеспечения пропускной способности на пересечении улиц Сейфуллина и Волгоградской планируется смена приоритета движения: дорога по Сейфуллина станет главной, а для проезда в сторону улицы Лукашевича будет разрешен левый поворот. Светофорный объект на перекрестке бульвара с улицей Волгоградской будет полностью демонтирован на время строительных работ, соседний светофор — у ТЦ „Мега“ — будет откорректирован. Также установим мониторинг ситуации по улице Волгоградской в районе „Бауцентра“. Если будет понимание, что светофор не справляется с нагрузкой, будем вносить изменения в режим его работы», — рассказала замдиректора департамента транспорта Марина Расторгуева.
Напомним, что с сегодняшнего дня маршруты общественного транспорта, проходящие рядом с бульваром Архитекторов, изменили свою схему движения.