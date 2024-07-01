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Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Сергей Шелест на бульваре Архитекторов

Мэр Шелест рассказал, как идет реконструкция на бульваре Архитекторов в Омске

1 июля 2024, 08:06
Фото: Владимир Казионов / ТГ-канал Сергея Шелеста
Сергей Шелест на бульваре Архитекторов
Сергей Шелест проверил ход работ на реконструируемом бульваре Архитекторов. Он обсудил с подрядчиком план предстоящих работ. Движение на перекрестке бульвара с улицами Ватутина и Волгоградской планируется возобновить к 1 сентября.

Сегодня Сергей Шелест посетил бульвар Архитекторов, где продолжаются работы по реконструкции. Он обсудил с подрядчиком план работ.

«Первый рабочий день после отпуска начал на бульваре Архитекторов. Здесь с сегодняшнего дня ограничено движение транспорта на перекрестке с улицей Волгоградской», — написал в своем телеграм-канале мэр Шелест.
реконструкция на бульваре Архитекторовреконструкция на бульваре Архитекторов
реконструкция на бульваре Архитекторов
Фото: Владимир Казионов / ТГ-канал Сергея Шелеста

Сначала строители демонтируют старое дорожное покрытие. Затем они переустроят сети связи и газопровода, а также проложат новую ливневую канализацию. Водопроводные трубы будут вынесены за границы расширения дороги силами «Омскводоканала». Как только основные пересечения сетей будут подготовлены, начнётся процесс строительства новой дороги.

«Работаем и на других участках бульвара — приступили к укладке асфальтобетона на части дороги от ул. 70 лет Октября до ул. Ватутина. Дальше ждем сетевиков: как только они завершат работы по переустройству сетей теплоснабжения и горячей воды в районе перекрестка с Ватутина, сможем отработать и сам перекресток, и соединить два участка в асфальте, чтобы оперативно возобновить движение транспорта. В среднем сейчас задействовано 50 единиц техники и порядка 45 человек без учета механизаторов», — отметил первый заместитель директора ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков.
реконструкция на бульваре Архитекторовреконструкция на бульваре Архитекторов
реконструкция на бульваре Архитекторовреконструкция на бульваре Архитекторов
реконструкция на бульваре Архитекторов
Фото: Владимир Казионов / ТГ-канал Сергея Шелеста

В депстрое сообщили, что к 1 августа планируют завершить работы по модернизации всех основных сетей, чтобы расчистить пространство для дорожных строителей. На данный момент уже приняты и оплачены работы на сумму около 120 млн рублей.

К 1 сентября на перекрестке бульвара с улицами Ватутина и Волгоградской вновь появится транспорт. До этого времени водителям придется изменить свои маршруты и быть более внимательными на дороге.

«С целью обеспечения пропускной способности на пересечении улиц Сейфуллина и Волгоградской планируется смена приоритета движения: дорога по Сейфуллина станет главной, а для проезда в сторону улицы Лукашевича будет разрешен левый поворот. Светофорный объект на перекрестке бульвара с улицей Волгоградской будет полностью демонтирован на время строительных работ, соседний светофор — у ТЦ „Мега“ — будет откорректирован. Также установим мониторинг ситуации по улице Волгоградской в районе „Бауцентра“. Если будет понимание, что светофор не справляется с нагрузкой, будем вносить изменения в режим его работы», — рассказала замдиректора департамента транспорта Марина Расторгуева.

Напомним, что с сегодняшнего дня маршруты общественного транспорта, проходящие рядом с бульваром Архитекторов, изменили свою схему движения.

С 1 июля в Омске перекроют новый участок бульвара Архитекторов. Публикуем схемы
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