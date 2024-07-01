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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Еще один омский депутат пожелал уйти из горсовета

Лето перемен. Еще один омский депутат пожелал уйти из горсовета

1 июля 2024, 13:12
Фото: gorod55.ru

Еще один омский депутат пожелал уйти из горсовета

В конце этой рабочей недели будет обсуждение двух заявлений об отставке.

Стало известно, что еще один из депутатов Омского городского совета собирается сдать мандат. Этот вопрос обсудят в пятницу, 5 июля, на внеочередном заседании.

Как сообщил источник Города55, заявление об отставке написал главный врач онкологического диспансера Дмитрий Маркелов. Он планирует сложить полномочия по собственному желанию в первой половине июля. На момент публикации народный избранник оказался недоступен для комментария.

Ранее Город55 писал о том, что Маркелов может претендовать на пост министра здравоохранения Омской области. Его конкурентом называют Вадима Бережного. Пока что ведомство в статусе исполняющего обязанности возглавляет Андрей Сухарев.

Также еще в середине весны появилась информация, что сдать мандат желает Павел Корольков из фракции «Единой России». Источник Города55 сообщал, что это связано с переездом в другой регион, но сам Корольков опроверг версию.

Инсайд: Павел Корольков откажется от мандата депутата Омского городского Совета
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#Алина Ясинская#Политика#Омск#Омская область#Депутаты#Россия#Депутат#Новости#Горсовет
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