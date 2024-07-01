Лето перемен. Еще один омский депутат пожелал уйти из горсовета

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Стало известно, что еще один из депутатов Омского городского совета собирается сдать мандат. Этот вопрос обсудят в пятницу, 5 июля, на внеочередном заседании.
Как сообщил источник Города55, заявление об отставке написал главный врач онкологического диспансера Дмитрий Маркелов. Он планирует сложить полномочия по собственному желанию в первой половине июля. На момент публикации народный избранник оказался недоступен для комментария.
Ранее Город55 писал о том, что Маркелов может претендовать на пост министра здравоохранения Омской области. Его конкурентом называют Вадима Бережного. Пока что ведомство в статусе исполняющего обязанности возглавляет Андрей Сухарев.
Также еще в середине весны появилась информация, что сдать мандат желает Павел Корольков из фракции «Единой России». Источник Города55 сообщал, что это связано с переездом в другой регион, но сам Корольков опроверг версию.